Mois de la Fierté: Tell Me Why gratuit sur Xbox et PC

L’aventure narrative de Don't Nod Entertainement et Xbox Publishing, Tell Me Why, est gratuite tout le mois de juin sur PC, via Steam et le Microsoft Store, de même que sur Xbox.

Tell Me Why met en vedette Tyler et Alyson Ronan, deux jumeaux frère et sœur, qui ont un lien télépathique et qui se réunissent pour la première fois 10 ans après la mort de leur mère. Le protagoniste Tyler est également trans.

Le lien entre les deux personnages est la mécanique centrale du jeu qui permet aux joueurs de revisiter leurs souvenirs. Les choix du joueur influencent de façon positive ou négative la relation entre les jumeaux et façonneront l’aventure. Le jeu amène également le joueur à se poser des questions intéressantes, en montrant des différents points de vue des jumeaux sur les souvenirs de leur passé.

Le jeu de Don't Nod Entertainement a reçu plusieurs nominations au Gayming Awards et a gagné des prix pour la représentation authentique et le meilleur personnage LGBTQ. Il a aussi été récompensé aux Game Awards en 2020 pour le jeu le plus impactant.

Soutenir les communautés trans

En parallèle à l’offre gratuite du jeu, Xbox Publishing a aussi décidé de s’impliquer dans la communauté.

En raison d’une hausse accrue du sentiment anti-trans aux États-Unis dans les dernières années, l’éditeur a décidé de venir en aide et de renforcer la visibilité et les opportunités pour les personnes et les communautés trans. De ce fait, il a offert un don de 25 000 $US chacun aux organismes Transgender Law Center et Trans Lifeline, fournissant des ressources et un soutien en cas de crise aux personnes trans, non binaires et queer aux États-Unis.

Tell Me Why sera offert gratuitement tout le mois de juin sur Steam, Microsoft Store et sur les consoles Xbox.

