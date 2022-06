20 excellents jeux courts à terminer en une journée (ou moins)

On n’a pas toujours 75 heures à mettre sur un Red Dead Redemption 2, mais ça ne veut pas non plus dire qu’il faut laisser sa console ou son PC prendre la poussière pour autant.

Chez Pèse sur start, nous sommes indéniablement des fans de jeux courts. Parce que même si la tendance depuis quelques années est aux longs périples et aux mondes ouverts gorgés à ras bord d’activités, il y a quelque chose de bien spécial à compléter une aventure, du début à la fin, en une seule soirée.

Et quand le temps nous manque, disons qu’un jeu de trois heures est plus facile à compléter en petites séances de 30 minutes qu’un titre 50 fois plus long comme Elden Ring... On dit ça, on dit rien!

Bref, si les œuvres (quasi) interminables vous découragent vous aussi, voici 20 jeux mémorables qui se peuvent se compléter en moins de sept heures.

Florence

Durée moyenne: 45 minutes

Offert sur Switch, PC, Mac iOS et Android

Florence explore les différentes étapes d’une relation amoureuse, de ses premiers balbutiements à sa dissolution longue et douloureuse.

À travers 20 chapitres, tous agrémentés de puzzles simples qui soutiennent directement l’histoire, le titre risque fort probablement de vous faire revivre certains passages doux-amers de votre propre vie.

A Short Hike

Durée moyenne: 1h30

Offert sur PS4, Xbox One, Switch, PC, Mac, Linux

Parfois, le nom d’un jeu résume assez bien son contenu. Pour A Short Hike, c’est le cas! Prenant le contrôle d’un petit oiseau du nom de Claire, vous aurez à trouver une façon d’atteindre le sommet d’une montagne en courant, nageant, grimpant et volant dans un charmant petit monde ouvert.

Comme lors de toute bonne randonnée, vous aurez aussi l’occasion de vous faire des amis, de jouer à différents jeux et de contempler le paysage. Le titre parfait pour prendre des vacances virtuelles et s’évader pendant quelques minutes.

Gone Home

Durée moyenne: 2h

Offert sur PS4, Xbox One, Switch, PC, Mac, Linux, iOS

Vous revenez d’un voyage à l’autre bout d’un monde et vous trouvez la (nouvelle) maison familiale désertée, les boîtes de déménagement à peine vidées. Et sans aucune trace de vos parents et de votre sœur, vous devez rassembler les pièces d’un triste puzzle pour découvrir ce qui est advenu de vos êtres chers.

Pour les amateurs d’histoires de famille déchirée (si ça existe...) et autres récits profondément humains, c’est à essayer.

Journey

Durée moyenne: 2h

Offert sur PS3, PS4, PC, iOS

Doux et mystérieux, Journey vous enverra explorer un grand désert, où se trouvent différentes ruines d’une civilisation visiblement disparue. Sans aucun dialogue, le périple se veut poétique, tout en faisant place à la réflexion.

Fait intéressant, un aspect multijoueur est intégré à Journey, permettant de rencontrer d’autres joueurs au cours de sa partie et de s’entraider. Fidèle à l’esprit du jeu, il n’est toutefois pas possible de communiquer ou même de connaître le nom de ses compagnons, et ce, jusqu’à ce qu’on atteigne la fin du titre. Une œuvre magnifique et parfaite pour lâcher prise.

Metal Gear Solid V: Ground Zeroes

Durée moyenne: 2h

Offert sur PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, PC

Vous avez envie de plonger dans l’imaginaire un peu tordu d’Hideo Kojima, mais sans nécessairement vous taper les 50 heures de Metal Gear Solid V: The Phantom Pain? Faites la connaissance de Ground Zeroes, qui se veut une introduction au cinquième volet de la saga du célèbre concepteur japonais.

Vous retrouverez ici la grande majorité de ce qui a fait la réputation de Metal Gear Solid: des phases de furtivité enlevantes, une histoire à la limite de l’incompréhensible et une jouabilité exemplaire. Aujourd’hui souvent à petit prix, Ground Zeroes est en quelque sort une version light des aventures du bon Snake. À consommer sans modération, donc!

That Dragon, Cancer

Durée moyenne: 2h

Offert sur PC, Mac, iOS

Peu de jeux sont aussi personnels que That Dragon, Cancer, où les deux créateurs, Ryan et Amy Green, racontent le combat de leur jeune fils contre la maladie.

Très exigeant sur le plan émotif, le titre n’est évidemment pas pour tout le monde, tout en n’étant pas non plus sans défaut. Reste qu’il s’agit d’une œuvre unique et percutante, que vous n’oublierez pas de sitôt.

The Stanley Parable: Ultra Deluxe

Durée moyenne: 2h

Offert sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, PC, Mac, Linux

Les fameux walking simulators vous ennuient profondément? Vous n’avez assurément pas joué à The Stanley Parable. Aventure narrative à la première personne, on y incarne un employé de bureau, dont chaque fait et geste est narré par un narrateur. On pourra alors choisir d’écouter ce que ce dernier nous suggère... ou faire à sa tête.

Bien franchement, il existe peu de jeux aussi drôles et absurdes que The Stanley Parable, qui s’est d’ailleurs offert une nouvelle version élargie en 2022 sur consoles et ordinateurs. Avec ses nombreux embranchements et fins possibles, attendez-vous à vouloir recommencer encore et encore l’aventure.

What Remains of Edith Finch

Durée moyenne: 2h

Offert sur PS4, Xbox One, Switch, PC, iOS

Ce n’est pas parce qu’un jeu est court qu’il ne peut pas marquer votre esprit pour des années. What Remains of Edith Finch fait exactement ça en vous plongeant dans une multitude de tranches de vie (et de mort) d’une famille décimée par ce qui ressemble à une malédiction (ou juste beaucoup de malchance).

Plus concrètement, le titre indépendant nous fait revivre les derniers instants de plusieurs membres de la famille d’Edith Finch. On en apprend alors davantage sur chacun en voyant le monde à travers leur perspective unique. Cela donne également l’occasion d’expérimenter avec différents styles de gameplay et de créer un ensemble aussi éclectique que le clan Finch.

Superliminal

Durée moyenne: 2h30

Offert sur PS4, Xbox One, Switch, PC, Mac, Linux

Les illusions d’optique vous fascinent? Superliminal est le titre tout indiqué pour vous. Jeu de puzzles juste assez relevé, il vous transportera dans un étrange institut scientifique où, plongé dans une série de rêves, il faudra résoudre des énigmes jouant avec la perspective des différents éléments du jeu.

Toujours plus inventif à chaque niveau, c’est un peu l’équivalent vidéoludique de ces fameux livres d’illusions, si nombreux dans les années 90.

Untitled Goose Game

Durée moyenne: 3h

Offert sur PS4, Xbox One, Switch, PC

Qui aurait cru qu’incarner une oie afin de semer le chaos dans un petit village pouvait être aussi amusant... et ce, des heures durant?

En portant une attention incroyable aux détails, de même qu’à la conception sonore et graphique d’Untitled Goose Game, le studio Panic a réussi à donner du poids à un concept absolument déluré, qui demeure captivant (et surtout hilarant) tout au long du périple de notre protagoniste à plumes.

Inside

Durée moyenne: 3h30

Offert sur PS4, Xbox One, Switch, PC, Mac, iOS

Si certains jeux de cette liste sont lumineux et transpire la douceur, Inside, lui, est plutôt sombre et oppressant. Après l’excellent Limbo, les artisans de PlayDead ne font toujours pas dans la dentelle et offre une autre aventure où un jeune personnage devra rester en vie en usant de patience, d’ingéniosité et de son sens de l’observation.

Jeu de plateformes et de puzzles, Inside vous plongera dans un monde dystopique peu commun au genre et qui, sans totalement verser dans l’horreur, risque peut-être de légèrement troubler votre sommeil. Mais, on vous le jure, ça vaut la fatigue!

Unpacking

Durée moyenne: 3h30

Offert sur PS4, PS5, Xbox One, Switch, PC, Mac

Vous êtes l’une des huit personnes qui s’ennuient de déménager? Unpacking recrée l’expérience à la boîte près, vous permettant de défaire vos cartons et ranger encore et encore vos effets personnels dans une variété de demeures.

Blague à part, le titre indépendant ne semble pas si excitant présenté de cette manière, mais détrompez-vous! Il s’agit de l’un des jeux les mieux reçus de 2021, acclamé pour son côté zen et les tranches de vie douces-amères qu’il raconte.

Firewatch

Durée moyenne: 4h

Offert sur PS4, Xbox One, Switch, PC

Suivant les premiers pas d’un nouveau garde forestier à Yellowstone, Firewatch aborde sans détour nombre de sujets aussi personnels que bien de notre époque, comme la maladie, la solitude ou encore la fidélité.

Si l’ensemble du jeu fait réfléchir, il faut saluer l’attention aux détails de Campo Santo, qui sait créer ici un univers inoubliable et auquel on peut souvent s’identifier.

To the Moon

Durée moyenne: 4h

Offert sur Switch, PC, Mac, Linux, iOS, Android

Fans d’histoires émouvantes, préparez vos mouchoirs. Avec son histoire qui touche à la mémoire, aux souvenirs et à la nostalgie, le tout avec une pointe de science-fiction, To the Moon est possiblement ce qui se rapproche le plus d’Eternal Sunshine of the Spotless Mind dans l’espace vidéoludique.

Le gameplay et les énigmes n’ont peut-être rien d’exceptionnel, mais son récit, qui raconte l’histoire de deux médecins tentant d’insuffler des souvenirs artificiels à un homme mourant pour exaucer ses derniers souhaits, vaut le détour.

Telling Lies

Durée moyenne: 4h30

Offert sur PS4, Xbox One, Switch, PC, Mac, iOS

Brouillant la ligne entre cinéma et jeu vidéo, Telling Lies reprend le concept du jeu précédent de Sam Barlow, Her Story, mais avec encore plus d’ambition. Le joueur y découvre l’histoire interconnectée de quatre personnages, en visionnant des dizaines de vidéos et en essayant soi-même de faire du sens de toutes ces informations.

Celles et ceux qui ont toujours voulu être détectives seront aux anges, ici. On ne vous donne aucun indice, seulement un moteur de recherche où il est possible de trouver des enregistrements à l’aide de mots-clés, prononcés par les personnages. Préparez-vous à vous casser la tête et à prendre beaucoup de notes!

Day of the Tentacle: Remastered

Durée moyenne: 5h

Offert sur PS4, PS Vita, Xbox One, PC, Mac, Linux, iOS

Nostalgique de la belle époque des jeux d’aventure point and click de LucasArts? Sachez que, depuis quelques années, le studio Double Fine redonne vie à plusieurs titres iconiques sur lequel le fondateur Tim Schafer a travaillé. Parmi ceux-ci, on retrouve une superbe version remastérisée de l’éclaté Day of the Tentacle, qui – bonne nouvelle – ne prend environ que cinq heures à compléter... si vous avez un peu de suite dans les idées!

Drôle, franchement bien écrit et délicieusement rétro, Day of the Tentacle vous fera prendre le contrôle de Bernard Bernoulli et ses amis Hoagie et Laverne, alors que vous voyagerez dans le temps pour tenter de faire échouer les plans d’un maléfique tentacule mauve, qui souhaite prendre le contrôle de la planète. Une aventure qui a excessivement bien vieilli malgré ses presque 30 ans.

Papers, Please

Durée moyenne: 5h

Offert sur PC, Mac, Linus, iOS, PS Vita

Après une guerre de six ans contre le pays voisin, la nation fictive d’Arstotzka ouvre ses frontières... mais pas à n’importe qui. Ce sera vous qui serez responsable de faire le tri des visiteurs et immigrants à la douane et de choisir qui laisser entrer, à qui refuser le passage... et qui mettre en état d’arrestation.

Source quasi inépuisable de dilemmes moraux et autres questionnements complexes, Papers, Please marque par son magnifique style rétro et le fort sentiment d’oppression qu’il dégage. Peut-être déciderez-vous d’obéir aux règles, même quand elles font aucun sens, peut-être déciderez-vous d’écouter votre cœur et de faire la bonne chose. Peut-être même déciderez-vous de devenir corrompu et prendre avantage de tout le monde! Ce sera à vous de voir dans votre petite cabine frontalière.

Outlast

Durée moyenne: 5h

Offert sur PS4, Xbox One, Switch, PC, Mac, Linux

Ah, ces bons vieux jeux d’horreur où l’on ne vous donne absolument rien pour vous défendre des vilains monstres qui vous pourchassent! Outlast est l’un des meilleurs titres du genre, en plus d’avoir été développé ici même, à Montréal.

Incarnant un journaliste d’enquête, vous aurez comme mandat de faire la lumière sur les événements tragiques qui se déroulent dans un hôpital psychiatrique du Colorado, mais évidemment, les choses ne se passeront pas comme prévu. Que vous choisissiez de vous cacher ou de courir, vous risquez malgré tout de mourir à répétition...

The Forgotten City

Durée moyenne: 5h

Offert sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, PC

Le concept de la boucle temporelle a la cote ces jours-ci et The Forgotten City est l’exemple parfait d’une utilisation réussie de la mécanique. On y atterrit mystérieusement dans une petite ville à l’époque de l’Empire romain où chaque fois qu’un citoyen commet un péché, tous les habitants se retrouvent transformés en statues dorées.

Il revient ainsi au personnage principal de revivre encore et encore la même journée pour découvrir quels péchés déclenchent cette colère des Dieux et, surtout, qui au juste contrevient aux règles divines sans cesse. Quelque part entre cours d’Histoire, enquête et science-fiction, The Forgotten City impressionne par sa profondeur et l’envie qu’il donne d’explorer chacun de ses recoins.

Undertale

Durée moyenne: 6h30

Offert sur PS4, Xbox One, Xbox Game Pass, Switch, PC, Mac, Linux

Le sympathique RPG, conçu d’un bout à l’autre par le développeur et compositeur Toby Fox, est une merveille d’humour absurde, de personnages attachants et de moments pixélisés d’émotion.

La prémisse est assez simple: vous êtes un enfant qui tombe par accident dans un monde sous-terrain peuplé de monstres, et vous devez trouver un moyen d’en sortir. Cependant, votre route sera peuplée de rencontres hilarantes, de plusieurs revirements de situation et de nombreux ennemis... que vous pourrez tous choisir d’épargner. Une aventure aussi unique que feel good.

