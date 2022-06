Resident Evil 4: Capcom officialise le remake, qui sortira en 2023 sur PS5, Xbox Series X/S et PC [BANDE-ANNONCE]

Les rumeurs étaient finalement fondées: Capcom travaille bel et bien sur un remake de Resident Evil 4 et celui-ci sortira sur PS5, Xbox Series X/S et PC le 24 mars 2023.

Présentée dans une bande-annonce en ouverture du State of Play de ce jeudi, la relecture du jeu d’horreur classique semble marcher dans les traces des récents remakes de Resident Evil 2 et Resident Evil 3: Nemesis, avec des graphismes et des mécaniques entièrement modernisés.

Rappelons qu’une fuite de données provoquée par une cyberattaque en 2020 chez Capcom avait mis au jour que le titre était possiblement en développement, mais l’éditeur n’avait alors pas confirmé la rumeur. C’est toutefois maintenant officiel... avec une date de sortie en prime!

Paru pour la première fois en 2005 sur la GameCube, Resident Evil 4 a depuis eu une longue et belle carrière sur une variété de consoles: la PS2, le PC, la Wii, iOS, la PS3, la Xbox 360, Android, la PS4, la Xbox One, la Switch et, finalement, l’Oculus Quest 2, dans une version VR. Remastérisé à plusieurs reprises, c’est cependant un premier remake en bonne et due forme pour le titre de Capcom.

Reste maintenant à savoir à quel point cette nouvelle mouture sera réussie et fidèle à l’original. À voir la qualité de production de la bande-annonce dévoilée ce jeudi, néanmoins, ça promet déjà beaucoup.

