Final Fantasy XVI: sortie prévue pour l’année prochaine [VIDÉO]

Le State of Play de jeudi soir s’est conclu avec une nouvelle bande-annonce de Final Fantasy XVI, ainsi qu’une fenêtre de sortie pour le jeu de Square Enix, maintenant prévu pour l’été 2023.

• À lire aussi: PlayStation: voici toutes les annonces du State of Play du 2 juin [VIDÉOS]

• À lire aussi: Resident Evil 4: Capcom officialise le remake, qui sortira en 2023 sur la PS5 [BANDE-ANNONCE]

C’est le producteur Naoki Yoshida qui a clos la présentation de Sony, en présentant la bande-annonce du très attendu RPG japonais. Cette nouvelle vidéo donne certainement le ton de ce qui attend les joueurs.

Revenant un peu à son style d’origine, le RPG de combat ne manquera pas de gros boss à battre. On retrouvera aussi des créatures classiques bien connues des joueurs de longue date.

Phoenix, Titan, Garuda, Ramuh, Shiva, Odin, Bahamut et Ifrit seront sinon de toute évidence les vedettes du prochain Final Fantasy, si on en croit la bande-annonce explosive, remplie de cinématiques et de combats disproportionnés dignes de Square Enix.

On nous promet une sortie de Final Fantasy XVI à l’été 2023, il faudra donc patienter encore un peu avant de pouvoir savourer cette nouvelle aventure.

AUSSI SUR PÈSE SUR START

s

s