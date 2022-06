Top Gun: Maverick survole toujours le box-office nord-américain

Deuxième week-end au plus haut pour Top Gun: Maverick dans les cinémas nord-américains: le film a engrangé 86 M$ selon les estimations dimanche d'Exhibitor Relations.

La suite trente-six ans après du film d'avions à succès porté par Tom Cruise s'est hissée parmi le Top 10 des meilleures recettes pour un deuxième week-end aux États-Unis et au Canada, d'après Variety. Elle avait récolté 151 M$ la fin de semaine dernière.

Top Gun: Maverick a été salué par la critique. Tom Cruise y incarne toujours le pilote d'essai de la marine Pete «Maverick» Mitchell, désormais capitaine, qui s'entraîne à bombarder l'usine d'enrichissement d'uranium d'un pays voyou.

La superproduction Paramount/Skydance a rassemblé 257 M$ à l'étranger, signe du rétablissement de Hollywood après la pandémie.

À la deuxième place, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, la dernière production des studios Marvel, avec 9,2 M$ pour la période allant de vendredi à dimanche. Au niveau mondial, le film a dépassé les 750 millions depuis sa sortie.

En troisième position (4,5 M$) on retrouve le film d'animation The Bob's Burgers Movie, basé sur la série télévisée américaine du même nom, qui raconte les drôles d'aventures d'une famille tenant un restaurant de hamburgers.

La quatrième place appartient à The Bad Guys, où des animaux hors-la-loi tentent de devenir gentils, avec 3,3 M$.

Quant à Downton Abbey: A New Era, il se classe cinquième avec 3 M$.

Voici le reste du top 10:

6. Everything Everywhere All at Once (2 M$)

7. Sonic the Hedgehog 2 (1,7 M$)

8. The Lost City (1,4 M$)

9. Crimes of the Future (1,1 M$)

10. Watcher (815 000 $)

