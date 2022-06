The Last of Us: le remake paraîtra en septembre sur PS5 et ultérieurement sur PC [MISE À JOUR]

MISE À JOUR

Quelques heures après avoir été victime d'une fuite, le remake du premier The Last of Us, renommé The Last of Us Part I, a été officialisé par Sony lors de la présentation d'ouverture du Summer Game Fest.

Tel que dévoilé jeudi en fin d'avant-midi, le titre paraîtra bel et bien le 2 septembre prochain sur PS5 et à une date encore indéterminée sur PC.

Refait de fond en comble par Naughty Dog, The Last of Us Part I a notamment eu droit à une première bande-annonce lors de la diffusion Web, montrant quelques cinématiques, de même que des passages de gameplay.

Notons que, par la même occasion, le coprésident de Naughty Dog, Neil Druckmann a aussi confirmé jeudi après-midi qu'un jeu multijoueur basé sur l'univers de Last of Us était en développement.

ARTICLE ORIGINAL

Si on se fie à une fuite qui circule sur le web depuis quelques heures, le remake du premier The Last of Us serait bien réel et lancé sur PS5 le 2 septembre prochain. Une sortie sur PC serait également prévue à une date ultérieure.

Selon plusieurs médias, Sony aurait affiché pendant un moment, visiblement par accident, la fiche de produit du remake, plus tôt ce jeudi, sur sa boutique en ligne PlayStation Direct. La page a depuis été effacée, mais des captures d’écran subsistent sur le forum ResetEra.

Une bande-annonce, hébergée sur le site de PlayStation et dont le lien circule encore sur le web, a également fuité par la même occasion.

On peut lire dans les captures d’écran que cette version revue de Last of Us, intitulée The Last of Us Part I, aurait été spécialement et entièrement reconstruite pour la PlayStation 5. Celle-ci inclurait le jeu principal, ainsi que l’expansion Left Behind.

«Profitez d’une refonte totale de l’expérience originale, fidèlement reproduite, mais incorporant des éléments de gameplay modernisés, des contrôles améliorés et des options d’accessibilité étendues. De plus, sentez-vous immergé dans des effets améliorés et de l’exploration et du combat rehaussés», énumère la description du jeu, effacée depuis.

Toujours d’après la fuite, deux éditions du remake seraient lancées sur PS5 le 2 septembre: l’une régulière et une autre, nommée Firefly, qui inclurait un boîtier en métal, une bande-dessinée et quelques extras numériques.

Vu le timing de la fuite, il est fort probable que The Last of Us Part I soit annoncé lors du Summer Game Fest 2022, qui se déroulera plus tard jeudi après-midi.

Reste que les rumeurs concernant le remake du classique de Naughty Dog se multiplient depuis de nombreux mois. L’annonce ne surprend donc pas tellement, même si l’origine de la fuite, elle, fait quand même sourciller.

Gageons que le tout sera confirmé très bientôt...