Stray, Final Fantasy 7, Assassin’s Creed: voici les nouveaux jeux PlayStation Plus Extra et Premium [JUILLET 2022]

Sony a dévoilé les nouveaux titres qui arriveront sur le service d’abonnement PlayStation Plus le 19 juillet et qui seront accessibles aux membres Extra et Premium.

• À lire aussi: Voici les jeux gratuits PlayStation Plus pour PS4 et PS5 [JUILLET 2022]

• À lire aussi: God of War Ragnarök: PlayStation confirme la date de sortie [VIDÉOS]

Les membres seront ravis d’apprendre que le nouveau jeu publié par Annapurna, Stray, sera disponible dès le jour de sa sortie. Dans ce jeu développé par BlueTwelve Studio, le joueur prend le contrôle d’un chat qui se promène dans un monde cyberpunk dystopique. Le jeu sortira sur PS5 et PS4.

Les joueurs sur PS5 pourront aussi profiter de Final Fantasy 7 Remake Intergrade et revivre les aventures de Cloud Strife en HD. Pour les propriétaires de PS4, il sera possible d’accéder au remake original.

Voici donc tous les jeux qui arriveront sur PlayStation Plus pour les membres Extra et Premium:

Stray (PS4, PS5)

(PS4, PS5) Final Fantasy 7 Remake Intergrade (PS5)

(PS5) Marvel's Avengers (PS4, PS5)

(PS4, PS5) Assassin's Creed Unity (PS4)

(PS4) Assassin's Creed IV Black Flag (PS4)

(PS4) Assassin's Creed Rogue Remastered (PS4)

(PS4) Assassin's Creed Freedom Cry (PS4)

(PS4) Assassin's Creed: The Ezio Collection (PS4)

(PS4) Saints Row IV: Re-Elected (PS4)

(PS4) Saints Row Gat out of Hell (PS4)

(PS4) Spirit of the North: Enhanced Edition (PS5)

(PS5) Ice Age: Scrat's Nutty Adventure (PS4)

(PS4) Jumanji The Video Game (PS4)

(PS4) Paw Patrol on a Roll! (PS4)

(PS4) ReadySet Heroes (PS4)

(PS4) No Heroes Allowed! (PSP)

(PSP) LocoRoco Midnight Carnival (PSP)

Pour consulter la liste complète des jeux disponibles pour les membres Extra et Premium, rendez-vous sur le site de PlayStation.

AUSSI SUR PÈSE SUR START

s

s