The Rings of Power: une nouvelle bande-annonce de la série de «The Lord of the Rings» [VIDÉO]

Le 2 septembre prochain, Amazon Prime Video nous fera à nouveau voyager au cœur de la Terre du Milieu avec cette série à gros budget basée sur l'œuvre fantastique de J.R.R. Tolkien.

The Lord of the Rings: The Rings of Power racontera l’histoire du Second Âge de la Terre du Milieu, quelques milliers d’années avant que Bilbo ne découvre le fameux anneau.

La bande-annonce se concentre sur les elfes. La tension entre Galadriel et Elrond, joués par Morfydd Clark (Saint Maud) et Robert Aramayo (The Empty Man), est palpable, alors que Galadriel met le monde en garde contre un mal grandissant.

On mentionne aussi dans la bande-annonce le terme «harfoot», des ancêtres des hobbits. Ceux-ci semblent vivre leur propre aventure dans cette nouvelle série.

L'extrait clarifie un peu plus l’histoire de la série The Rings of Power. Les fans pourront s’attendre à voir des elfes, des nains, des harfoots et des hommes se battre contre «la chose» qui effraie Galadriel.

En plus de Morfydd Clark et Robert Aramayo, la distribution de cette nouvelle série à gros budget comprend aussi Markella Kavenagh, Joseph Mawle, Benjamin Walker, Lenny Henry et Tyroe Muhafidin.

The Lord of the Rings: The Rings of Power arrivera sur la plateforme de diffusion Amazon Prime Video le 2 septembre prochain.

