Fallout: Kyle MacLachlan de Twin Peaks se joint à la série d’Amazon

Selon Variety, l’adaptation télé de Fallout a ajouté trois nouvelles têtes d’affiche à sa distribution: Xelia Mendes-Jones, Aaron Moten et Kyle MacLachlan.

• À lire aussi: Stephen King dévoile le film qui l’a fait sortir du cinéma tellement il l'a détesté

• À lire aussi: Christian Bale est tenté de reprendre la cape de Batman, mais à une condition

Le trio d’acteurs vient se joindre à Ella Purnell et Walton Goggins. Amazon n’a pas encore dévoilé les détails sur les rôles que les nouveaux acteurs joueront.

MacLachlan est connu pour ses rôles emblématiques tant au petit qu’au grand écran. Son travail a été acclamé notamment pour des projets iconiques avec David Lynch, tels que Twin Peaks, Dune et Blue Velvet.

Xelia Mendes-Jones est récemment apparue dans le film de Netflix Havoc, avec Tom Hardy Forest Whitaker et Timothy Olyphant.

Quant à Aaron Moten, on a pu le voir dans le long métrage Father Stu, aux côtés de Mark Wahlberg, et bientôt dans Emancipation avec Will Smith.

Si elle suit la même continuité que les jeux, la série télé se passera dans un futur alternatif rétrofuturiste se déroulant plusieurs décennies après une guerre nucléaire entre la Chine et les États-Unis. Celle-ci aura transformé la majeure partie du monde en un désert irradié.

La tournage de Fallout dès cette année

Toujours selon Variety, le tournage de la série basée sur les jeux de Bethesda devrait débuter plus tard cette année. Jonathan Nolan, qui a réalisé Westworld, occupera le siège de réalisateur de la série Fallout.

On retrouvera également Todd Howard, pour Bethesda Game Studios, et James Altman, pour Bethesda Softworks dans les sièges de producteurs exécutifs.

AUSSI SUR PÈSE SUR START

s

s