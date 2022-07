Stranger Things: Joe Keery ne pensait pas que son personnage survivrait à la première saison

Joe Keery ne pensait pas que son personnage de Stranger Things, Steve Harrington, passerait la première saison.

L'acteur a avoué lors d'une apparition dans The Tonight Show with Jimmy Fallon qu'il n'avait pas reçu tous les scénarios de la première saison, et qu'il n'était donc pas sûr du sort de son personnage. « J'ai lu, peut-être, un ou deux épisodes de la série, a-t-il expliqué. Et c'était un peu genre... on a lu trois épisodes, puis ils en ont eu deux autres. Ils [les frères Duffer] construisaient ça au fur et à mesure. C'était au jour le jour. »

Dans la première saison, la vedette américaine n'avait qu'un rôle secondaire, mais il a été promu au rang de personnage principal dans la saison deux et est depuis devenu un membre intégral de la distribution, en plus d'être adoré des fans.

Au cours des quatre saisons, il est passé du simple « petit ami un peu c*n » de Nancy Wheeler, jouée par Natalia Dyer, à celui de meilleur ami de Dustin, joué par Gaten Matarazzo, et de Robin, campée par Maya Hawke.

Revenant sur le phénomène mondial que la série Netflix est devenue, il a déclaré : « On a l'impression que c'est une si petite chose quand on le fait là-bas [à Atlanta], quand on filme et qu'on travaille, et puis, plus tard, tant de gens l'ont vu, c'est fou. »

L'acteur de 30 ans reprendra son rôle pour la cinquième et dernière saison de Stranger Things. La série a été l'une des plus populaires de Netflix à ce jour, bien que le géant du streaming ait indiqué avoir perdu près d'un million d'abonnés au deuxième trimestre de 2022. Cependant, les dirigeants avaient prédit un exode équivalant au double de ce nombre et ont cité Stranger Things comme la raison pour laquelle de nombreux abonnés ont décidé de rester.

