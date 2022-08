Un whiskey pour les 15 ans d’Assassin’s Creed

Difficile de le croire, mais la franchise Assassin’s Creed a 15 ans et pour l’occasion, Antheum Studios lancera un whiskey straight bourbon inspiré de la franchise.

Antheum Studios, qui se spécialise dans la création d’alcools associés à des licences populaires, s’est joint à la distillerie Tennessee Legend pour créer un whiskey straight bourbon de 4 ans. Selon la description sur le site LoveScotch.com, le whiskey a «une saveur riche avec des épices de seigle, un caractère de blé et des notes de cerise, de vanille et de chêne».

Courtoisie Antheum Studios

En plus du whiskey, une vodka et un rhum épicé sont aussi prévus en septembre, en l’honneur de Valhalla et Black Flag respectivement.

Pour le moment, la bouteille de 750 mL de whiskey, à 69 $US, n’est disponible en ligne que pour les résidents de certains États américains, et dans les quatre boutiques de Tennessee Legend. Il faudra donc se payer un petit roadtrip chez nos voisins du Sud pour pouvoir mettre la main sur une bouteille.

En juin dernier, Ubisoft a présenté son plan pour les festivités entourant le 15e anniversaire de la franchise Assassin’s Creed. Jusqu’en septembre, chaque titre sera célébré d’une façon ou d’une autre, que ce soit par des streams, des épisodes de podcasts, des rabais, de la marchandise officielle et plus encore.

Aussi invraisemblable que ça puisse paraître, on ne peut s'empêcher de penser que presque tous ceux qui ont joué au premier Assassin’s Creed à sa sortie sont maintenant en âge de consommer de l’alcool. Ça ne rajeunit personne!

