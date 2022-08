Meet Your Maker: Behaviour Interactif annonce un nouveau jeu post-apocalyptique prévu l’année prochaine [VIDÉOS]

À l’occasion de ses 30 ans d'existence, le studio montréalais Behaviour Interactif a voulu célébrer en ne présentant pas un, mais six projets lors de sa présentation de mercredi après-midi.

Parmi ces six projets, trois sont de nouvelles franchises. Parmi celles-ci, on retrouve Meet Your Maker, un jeu de pillage et de construction post-apocalyptique.

Prévu en 2023, le jeu à la première personne amène les joueurs à concevoir leurs propres niveaux. Ces derniers ont le choix de construire et fortifier des avant-postes labyrinthiques pour extraire et garder le précieux MatGen, ou infiltrer et déjouer les avant-postes des autres joueurs pour en récolter davantage. «Le jeu est construit sur du CGU (Contenu Généré par les Utilisateurs) et crée de profonds liens sociaux, que vous jouiez en solo ou en coop. En tant que bâtisseur, partagez votre avant-poste méticuleusement érigé et regardez les autres joueurs s’y mesurer grâce à notre système de relecture», explique Ash Pannell, directeur créatif chez Behaviour Interactif.

Meet Your Maker est prévu sur PC et consoles et sera «bientôt disponible», selon le communiqué.

Cinq autres projets présentés au Behaviour Beyond

Le studio montréalais n’est pas du genre à chômer. Lors de la présentation de mercredi, cinq autres projets ont été mis de l'avant.

Behaviour a annoncé une collaboration avec Universal Games et Digital Platforms sur Jurassic World Primal Ops, un jeu mobile disponible sur Android et iOS qui se déroule dans l’univers de la franchise préhistorique. Il est d'ailleurs prêt à être téléchargé dès maintenant.

En septembre prochain, un nouveau jeu défiant la gravité arrivera sur Steam. Flippin Misfits sera un jeu de bagarre pour 2 à 4 joueurs. Ceux-ci se battront dans des arènes dangereuses, situées aux confins de l’univers.

Behaviour Interactif s’est associé au studio torontois Lunarch Studios pour donner vie à un jeu de réflexion. Project S sera un jeu en monde ouvert où les joueurs explorent un mystérieux royaume de logique et de sagesse à travers des modes solo, coop ou même multijoueur de grande envergure. Le lancement est prévu en 2023.

On ne peut oublier la franchise chouchoute du studio montréalais. En juin 2021, Behaviour a annoncé une collaboration avec Capcom sur le chapitre de Dead By Daylight, Resident Evil: Project W. La collaboration entre les deux jeux iconiques vise à développer plus en profondeur l’histoire d’un nouveau Tueur, Albert Wesker, connu dans le jeu comme le Mastermind et de deux nouvelles survivantes, Ada Wong et Rebecca Chambers. De plus, les fans pourront aussi profiter d’une refonte de la carte du mythique Commissariat de Raccoon City. Ce nouveau chapitre arrivera bientôt sur Steam, PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X|S, Epic Games Store, Windows Store, Nintendo Switch et Stadia.

Pour terminer, Hooked On You est enfin sorti. Se voulant un roman vidéoludique dérivé de l’univers de Dead by Daylight, le dating sim met de l'avant des célibataires convoités parmi lesquels choisir, tels que le Piégeur, la Chasseuse, le Spectre et l’Esprit. Hooked on You, le jeu de drague de Dead by Daylight, est disponible exclusivement sur Steam.

