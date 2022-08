On a essayé chacun des 26 jeux de Netflix

Saviez-vous que vous avez le droit à 26 jeux gratuits avec votre abonnement Netflix? On les a tous essayés, pour que vous n’ayez pas à le faire.

Dans l’ensemble, les jeux vidéo de Netflix – qui n’auraient été installés que par 1% des abonnés de l’entreprise - sont à l’image des films et séries du service de diffusion : il y a quelques perles ici et là, mais il y a surtout du contenu facile à oublier. Voici nos premières (et dans certains cas dernières) impressions de ces jeux.

Arcanium

Capture d’écran : Maxime Johnson/Netflix. Le jeu mobile Arcanium.

C’est quoi?

Un jeu de cartes à la Hearthstone, mélangé avec un jeu d’aventure.

Ce qu’on a aimé?

Arcanium arrive à trouver sa niche dans un genre où il est difficile de se démarquer.

Ce qu’on a moins aimé?

L’interface est un peu confuse, comme s’il y avait trop de contenu pour l’écran d’un téléphone.

Qui pourrait être intéressé?

Les amateurs de jeux de cartes à collectionner qui ne veulent pas payer pour des paquets, ni jouer contre d’autres personnes en ligne.

Est-ce qu’on va y rejouer?

Arcanium n’est pas mauvais, mais probablement pas.

Téléchargement : Android, iOS

Dragon Up

Capture d’écran : Maxime Johnson/Netflix. Le jeu mobile Dragon Up.

C’est quoi?

Une sorte de « jeu » où l’on doit cliquer sur des cœurs, cliquer sur de l’or, ouvrir des coffres et autres choses du genre dans le but de libérer des dragons. C’est comme si on ouvrait des coffres au trésors à la fin d’un niveau dans un jeu avec achats intégrés, mais où les développeurs auraient oublié de concevoir le jeu lui-même.

Ce qu’on a aimé?

L’utilisation de l’expression « gentils dragons qui folâtraient gaiement » dès l’ouverture du jeu, le ton bon enfant.

Ce qu’on a moins aimé?

La mécanique du jeu, qui est la plus plate qui n’ait jamais été inventée. C’est le pire jeu auquel on a joué depuis le 52 ramasse.

Qui pourrait être intéressé?

Les parents des développeurs.

Est-ce qu’on va y rejouer?

Oui, pour montrer à nos amis développeurs à quel point c’est mauvais.

Téléchargement : Android, iOS

Moonlighter

Capture d’écran : Maxime Johnson/Netflix. Le jeu mobile Moonlighter.

C’est quoi?

Un jeu de rôle d’action qui mélange l’exploration de donjons et la gestion de commerce, où l’on doit vendre les objets qu’on a amassé la veille pendant notre quête.

Ce qu’on a aimé?

C’est un jeu lancé tout d’abord sur les consoles, dont la qualité est évidente pour un jeu mobile. C’est l’une des belles prises de Netflix.

Ce qu’on a moins aimé?

L’interface était un peu petite sur le téléphone.

Qui pourrait être intéressé?

Les amateurs de jeux indépendants sur la Nintendo Switch.

Est-ce qu’on va y rejouer?

Oui, probablement.

Téléchargement : Android, iOS

Knittens

Capture d’écran : Maxime Johnson/Netflix. Le jeu mobile Knittens.

C’est quoi?

Un émule de Candy Crush et de tous les autres « match 3 », où les bonbons sont remplacés par des pelotes de laine et où on incarne un petit chat.

Ce qu’on a aimé?

La mécanique des « match 3 » demeure aussi agréable que la première fois qu’on y a joué, en essayant Bejeweled en 2001.

Ce qu’on a moins aimé?

Le petit chat infantilisant.

Qui pourrait être intéressé?

Quelqu’un qui dit « hon » dès qu’un chat est dans les parages et qui mange la même sorte de céréales tous les matins depuis la petite enfance.

Est-ce qu’on va y rejouer?

Non. On ne joue d’ailleurs plus à Candy Crush non plus.

Téléchargement : Android, iOS

Dungeon Dwarves

Capture d’écran : Maxime Johnson/Netflix. Le jeu mobile Dungeon Dwarves.

C’est quoi?

Une sorte de mélange entre un jeu d’exploration de donjons et un jeu de course infinie.

Ce qu’on a aimé?

Une combinaison assez étonnante et pas trop rapide, qui permet d’y jouer debout dans le métro.

Ce qu’on a moins aimé?

On a adoré l’originalité, mais c’était un peu plate.

Qui pourrait être intéressé?

Les amateurs de jeux de rôles qui recherchent un jeu pouvant être joué à une main.

Est-ce qu’on va y rejouer?

Peut-être, si on prend un long vol en avion, qu’on a oublié notre ordinateur, que le système de divertissement est en panne et qu’on a terminé les autres jeux de cette liste.

Téléchargement : Android, iOS

This is a true story

Capture d’écran : Maxime Johnson/Netflix.

C’est quoi?

Un jeu narratif qui nous fait revivre une journée d’une femme en Afrique en quête d’eau.

Ce qu’on a aimé?

La direction artistique absolument sublime, avec de superbes environnements peints à la main. Ce jeu va gagner des prix.

Ce qu’on a moins aimé?

Plus d’efforts pourraient avoir été mis dans l’élaboration des casse-têtes.

Qui pourrait être intéressé?

Ceux qui aiment les jeux vidéo, les courtes histoires et l’art en général.

Est-ce qu’on va y rejouer?

Absolument.

Téléchargement : Android, iOS

ST3TG (Stranger Things 3, The Game)

Capture d’écran : Maxime Johnson/Netflix. Le jeu mobile Sranger Things 3 : The Game.

C’est quoi?

Un jeu à mi-chemin entre un pointer et cliquer et un « beat em up » (jeu de combat à progression, si vous tenez à l’expression française officielle), qui se déroule pendant la saison 3 de Stranger Things.

Ce qu’on a aimé?

La musique et le sentiment de retrouver un jeu d’une époque lointaine.

Ce qu’on a moins aimé?

ST3TG ne semble rien apporter de neuf aux jeux pointer et cliquer, aux « beat em up » ou à Stranger Things.

Qui pourrait être intéressé?

Les très gros amateurs de la série.

Est-ce qu’on va y rejouer?

Non. Ce n’est pas mauvais, mais il y aura probablement toujours quelque chose qui va plus nous tenter que ça.

Téléchargement : Android, iOS

Hextech Mayhem – League of Legends Story

Capture d’écran : Maxime Johnson/Netflix. Le jeu mobile Hextech Mayhem.

C’est quoi?

Un jeu de plateformes dans l’univers de League of Legends, où il faut suivre la musique et peser sur les bons boutons au bon moment pour sauter et avancer. Une sorte de Dance Dance Revolution en jeu de plateformes.

Ce qu’on a aimé?

La musique hypnotisante, la mécanique accrocheuse.

Ce qu’on a moins aimé?

Peut-être un peu difficile, et quand même générique comme jeu.

Qui pourrait être intéressé?

Plus les amateurs de jeux rythmiques que les mordus de LOL.

Est-ce qu’on va y rejouer?

Probablement pas.

Téléchargement : Android, iOS

Dominoes Café

Capture d’écran : Maxime Johnson/Netflix. Le jeu mobile Dominoes Café.

C’est quoi?

Un jeu de dominos.

Ce qu’on a aimé?

On sait maintenant comment jouer aux dominos.

Ce qu’on a moins aimé?

Il y a une raison pour laquelle personne ne joue aux dominos.

Qui pourrait être intéressé?

Ceux qui sont tannés de jouer au backgammon, mais qui ne veulent pas trop sortir de leur zone de confort.

Est-ce qu’on va y rejouer?

Ce serait très étonnant.

Téléchargement : Android, iOS

Bowling Ballers

Le jeu mobile Bowling Ballers. Capture d’écran : Maxime Johnson/Netflix.

C’est quoi?

Un jeu de course sans fin, mais avec une thématique de bowling.

Ce qu’on a aimé?

On n’est pas des experts, mais c’est le meilleur « endless runner » qu’on a essayé à ce jour. La barre était toutefois très basse.

Ce qu’on a moins aimé?

Ce n’est pas trop notre tasse de thé, alors on a rapidement trouvé le jeu redondant (mais dans le genre, Bowling Ballers est tout à fait respectable).

Qui pourrait être intéressé?

Ceux qui aiment les jeux de course sans fin vont apprécier.

Est-ce qu’on va y rejouer?

Probablement pas : il y a d’autres jeux plus intéressants dans cette liste pour se divertir.

Téléchargement : Android, iOS

Krispee Street

Capture d’écran : Maxime Johnson/Netflix. Le jeu mobile Krispee Street.

C’est quoi?

Un jeu de cherche et trouve à la Où est Charlie.

Ce qu’on a aimé?

Interface fonctionnelle, bon niveau de difficulté.

Ce qu’on a moins aimé?

Aucune faiblesse particulière, outre le fait qu’il s’agit d’un cherche et trouve et que le nom nous donne systématiquement envie de commander des beignes Krispy Kreme.

Qui pourrait être intéressé?

Quelqu’un à la recherche d’un jeu relaxant et plus ou moins stimulant intellectuellement.

Est-ce qu’on va y rejouer?

Peut-être, avec des enfants.

Téléchargement : Android, iOS

Wonderputt Forever

Capture d’écran : Maxime Johnson/Netflix. Le jeu mobile Wonderputt Forever.

C’est quoi?

Un jeu de mini-putt.

Ce qu’on a aimé?

La direction artistique particulièrement réussie.

Ce qu’on a moins aimé?

Aucune faiblesse apparente.

Qui pourrait être intéressé?

N’importe qui qui s’ennuie de l’époque où les petits jeux mobiles de dextérité n’avaient pas encore été contaminés par les achats intégrés.

Est-ce qu’on va y rejouer?

Il y a de bonnes chances, par exemple en écoutant un balado dans le métro.

Téléchargement : Android, iOS

Exploding Kittens

Capture d’écran : Maxime Johnson/Netflix. Le jeu mobile Exploding Kittens.

C’est quoi?

La version mobile du jeu de cartes du même nom.

Ce qu’on a aimé?

Rapide, amusant, simple : le jeu de cartes Exploding Kittens n’a pas connu un succès planétaire sans raison. Ses forces sont les mêmes ici.

Ce qu’on a moins aimé?

Le charme du véritable jeu de cartes se perd dans cette version mobile.

Qui pourrait être intéressé?

Les mordus d’Exploding Kittens, ou ceux qui souhaitent essayer le jeu avant d’acheter la vraie version.

Est-ce qu’on va y rejouer?

Non, mais on va peut-être acheter le jeu de cartes.

Téléchargement : Android, iOS

Poinpy

Capture d’écran : Maxime Johnson/Netflix. Le jeu mobile Poinpy.

C’est quoi?

Un jeu basé sur la physique, où il faut sauter pour monter toujours plus haut dans les tableaux.

Ce qu’on a aimé?

Tout : mécanique simple, mais agréable, habillage sonore réussi, visuel mignon, se joue d’une main. Certainement l’un des meilleurs jeux originaux de Netflix (plusieurs autres des bons jeux achetés par Netflix ont en fait été lancés d’abord sur d’autres plateformes, et ne sont ici que des exclusivités mobiles réservées aux abonnés du service).

Ce qu’on a moins aimé?

C’est avant tout un jeu qui permet de passer le temps, mais on n’y gagne pas grand-chose.

Qui pourrait être intéressé?

N’importe qui qui a un peu de temps à tuer, que ce soit à coup de 2 minutes ou à coup de 2 heures.

Est-ce qu’on va y rejouer?

Oui

Téléchargement : Android, iOS

Shatter

Capture d’écran : Maxime Johnson/Netflix. Le jeu mobile Shatter.

C’est quoi?

Une version moderne du jeu Breakout (qui, pour ceux qui l’ignorent, avait été développé par nul autre que le cofondateur d’Apple Steve Wozniak).

Ce qu’on a aimé?

Les nouvelles mécaniques font en sorte qu’on n’a pas l’impression de rejouer au même jeu qu’on a déjà vu 100 fois.

Ce qu’on a moins aimé?

Trop, c’est comme pas assez, et les ajouts pour faire en sorte que Shatter se démarque enlèvent au genre sa simplicité.

Qui pourrait être intéressé?

Ceux qui s’ennuient de Brick Breaker sur BlackBerry.

Est-ce qu’on va y rejouer?

Non.

Téléchargement : Android, iOS

Mahjong Solitaire

Capture d’écran : Maxime Johnson/Netflix. Le jeu mobile Mahjong Solitaire.

C’est quoi?

Un jeu de Mahjong en solitaire, comme son nom l’indique très bien.

Ce qu’on a aimé?

Le son des pièces de Mahjong est assez réussi.

Ce qu’on a moins aimé?

Le jeu ne réinvente rien. Ce n’est pas un problème, mais on ne va pas conserver notre abonnement Netflix pour ça.

Qui pourrait être intéressé?

Ceux qui aiment les jeux de patience.

Est-ce qu’on va y rejouer?

Non (mais il aura surement ses amateurs).

Téléchargement : Android, iOS

Card Blast

Capture d’écran : Maxime Johnson/Netflix. Le jeu mobile Card Blast.

C’est quoi?

Un amalgame entre un jeu de patience et de vitesse, mais basé sur les règles du poker. Une belle surprise.

Ce qu’on a aimé?

Un jeu balancé à merveille, qui arrive à faire monter notre rythme cardiaque lorsqu’on n’amasse pas les bonnes cartes assez rapidement.

Ce qu’on a moins aimé?

Le fait qu’on se dit qu’on va y jouer 5 minutes, et que 20 minutes après, on y est encore.

Qui pourrait être intéressé?

Ceux qui aiment prendre des décisions rapidement.

Est-ce qu’on va y rejouer?

Oui.

Téléchargement : Android, iOS

Into the Dead 2

Capture d’écran : Maxime Johnson/Netflix. Le jeu mobile Into the Dead 2.

C’est quoi?

La version gratuite d’un jeu de tir mobile où l’on doit se sauver d’une horde infinie de zombies.

Ce qu’on a aimé?

Le jeu est optimisé pour être agréable à jouer sur mobile avant tout.

Ce qu’on a moins aimé?

Into the Dead 2 n’est pas mauvais, mais c’est aussi un peu redondant.

Qui pourrait être intéressé?

Les millions de personnes qui y ont déjà joué sur mobile, et qui pourront maintenant le faire sans microtransactions, grâce à leur abonnement Netflix.

Est-ce qu’on va y rejouer?

Peut-être, mais probablement pas.

Téléchargement : Android, iOS

Townsmen – A Kingdom Rebuilt

Capture d’écran : Maxime Johnson/Netflix. Le jeu mobile Townsmen – A Kingdom Rebuilt.

C’est quoi?

Un jeu de gestion de villes médiévales.

Ce qu’on a aimé?

Le style visuel est assez joli.

Ce qu’on a moins aimé?

Difficile d’approche, et le jeu n’apporte pas grand-chose aux jeux de gestion de villes en général. Les mécaniques étaient un peu rébarbatives.

Qui pourrait être intéressé?

Ceux qui aiment les jeux de gestion et qui ont le temps nécessaire à y consacrer.

Est-ce qu’on va y rejouer?

Si on trouve le temps, on lui redonnera peut-être une seconde chance, car tous les éléments sont là pour qu’on aime Townsmen – A Kingdom Rebuilt (sauf qu’on a trouvé ça un peu plate).

Téléchargement : Android, iOS

Into the Breach

Le jeu mobile Into the Breach. Capture d’écran : Maxime Johnson/Netflix.

C’est quoi?

Un jeu de rôle tactique tour par tour, avec des robots géants, des insectes venus de l’espace et des voyageurs temporels.

Ce qu’on a aimé?

L’histoire est étonnamment bien emmenée pour ce qui est d’abord et avant tout un jeu de combats tour par tour sur une grille de 64 cases.

Ce qu’on a moins aimé?

Le style visuel pendant les combats ne nous a pas séduit : tout se ressemble et l’ensemble est chargé.

Qui pourrait être intéressé?

Pas mal tout le monde qui aime les jeux comme X-COM, FTL ou Final Fantasy Tactics.

Est-ce qu’on va y rejouer?

Non, mais seulement parce qu’on n’aime pas trop les jeux comme X-COM, FTL ou Final Fantasy Tactics. Comme le veut l’adage : ce n’est pas toi, c’est moi. Force est toutefois de constater qu’il s’agit d’un excellent jeu.

Téléchargement : Android, iOS

Relic Hunters : Rebels

Capture d’écran : Maxime Johnson/Netflix. Le jeu mobile Relic Hunters : Rebels.

C’est quoi?

Un petit jeu de tir avec vue d’en haut, coloré et sympathique, qui aurait fait un malheur sur la SNES.

Ce qu’on a aimé?

L’efficacité de l’IA des ennemis était une belle surprise.

Ce qu’on a moins aimé?

Pas grand-chose. C’est un jeu mobile très correct, qu’on aura toutefois rapidement oublié.

Qui pourrait être intéressé?

Les amateurs de jeux rétros.

Est-ce qu’on va y rejouer?

Peut-être.

Téléchargement : Android, iOS

Teeter (Up)

Le jeu mobile Teeter. Capture d’écran : Maxime Johnson/Netflix.

C’est quoi?

Un jeu où il faut garder une balle en équilibre sur une baguette et l’emmener à un trou.

Ce qu’on a aimé?

La musique était excellente.

Ce qu’on a moins aimé?

Les règles sont simples, mais le jeu est difficile au point d’en être frustrant si on n’a pas la patience pour faire monter la baguette petit peu par petit peu.

Qui pourrait être intéressé?

Ceux qui ont été capables de jouer à Flappy Bird sans lancer leur téléphone sur le mur.

Est-ce qu’on va y rejouer?

Les critiques sur les boutiques d’applications sont étonnamment bonnes, alors peut-être que vous aimerez. Mais nous, on aimerait mieux aller voir un spectacle de magicien hyperactif plutôt que de rejouer à ce jeu. En fait, on aimerait même plus que tous les fruits goûtent la papaye pour toujours que de rejouer à ce jeu. On préfèrerais aussi attendre toute la journée pour une opération d’un jour à l’hôpital et se faire dire à 15h de revenir le lendemain, plutôt que de rejouer à ce jeu. Vous voyez le genre.

Téléchargement : Android, iOS

Shooting Hoops

Capture d’écran : Maxime Johnson/Netflix. Le jeu mobile Shooting Hoops.

C’est quoi?

Un jeu de basketball unique en son genre, où des pétards permettent au ballon d’avancer.

Ce qu’on a aimé?

Un jeu difficile, mais amusant.

Ce qu’on a moins aimé?

Un peu redondant.

Qui pourrait être intéressé?

Ceux qui aiment les jeux d’arcade difficiles.

Est-ce qu’on va y rejouer?

Peut-être, mais on risque d’avoir envie de jouer à d’autres jeux dans cette liste avant celui-ci.

Téléchargement : Android, iOS

Asphalt Xtreme

Capture d’écran : Maxime Johnson/Netflix. Le jeu mobile Asphalt Xtreme.

C’est quoi?

Une version gratuite et sans achats intégrés du populaire jeu de course de Gameloft.

Ce qu’on a aimé?

Contrôles simples, beaux graphiques.

Ce qu’on a moins aimé?

Si vous n’aimez pas les jeux de course, celui-ci n’a rien de plus à offrir que les autres.

Qui pourrait être intéressé?

Ceux qui ont apprécié les autres Asphalt.

Est-ce qu’on va y rejouer?

Non.

Téléchargement : Android, iOS

Stranger Things : 1984

Capture d’écran : Maxime Johnson/Netflix. Le jeu mobile Stranger Things : 1984.

C’est quoi?

Un « beat ‘em up » dans l’univers de Stranger Things.

Ce qu’on a aimé?

Le jeu est assez sympathique, et il n’est pas frustrant.

Ce qu’on a moins aimé?

Plus un contenu promotionnel qu’un véritable jeu.

Qui pourrait être intéressé?

Ceux qui sont très tolérants envers les jeux vidéo.

Est-ce qu’on va y rejouer?

Non.

Téléchargement : Android, iOS

Before Your Eyes

Capture d’écran : Maxime Johnson/Netflix. Le jeu mobile Before Your Eyes.

C’est quoi?

Un jeu indépendant narratif qui nous fait revivre la vie d’une personne après sa mort.

Ce qu’on a aimé?

L’histoire et la mécanique qui nous demande de cligner des yeux (ou d’éviter de le faire).

Ce qu’on a moins aimé?

La reconnaissance du clignement fonctionnait très bien avec la caméra du Pixel 6a de Google (probablement mieux qu’avec bien des caméras web d’ordinateur, où ce jeu est aussi offert), mais il arrivait que notre main passant devant elle, ce qui pouvait nuire au jeu.

Qui pourrait être intéressé?

N’importe qui qui aime se faire raconter une histoire.

Est-ce qu’on va y rejouer?

On y va de ce pas.

Téléchargement : Android, iOS

Trop long ; pas le temps de lire

On aime

Moonlighter

This is a True Story

Poinpy

Card Blast

Into the Breach

Before Your Eyes

On aime moins