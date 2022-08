Death Stranding: l’aventure signée Hideo Kojima arrive sur la Xbox Game Pass pour PC

505 Games, en partenariat avec Kojima Productions, a annoncé l’arrivée prochaine de la version originale de Death Stranding sur la Xbox Game Pass pour PC.

Dès le 23 août 2022, 20h, les joueurs abonnés à la Xbox Game Pass pour PC pourront enfin découvrir cette histoire acclamée par la critique, venue tout droit de l’imagination de Kojima.

Le jeu met en vedette l’acteur Norman Reedus (The Walking Dead) dans le rôle de Sam «Porter» Bridges, qui a pour mission de réunifier l’Amérique, dévastée et en proie d’une série de phénomènes surnaturels connus sous le nom de Death Stranding. Aux côtés de Reedus, on retrouve également Mads Mikkelsen, Léa Seydoux, et Lindsay Wagner.

Originellement sorti en exclusivité sur PlayStation 4 en 2019, Death Stranding a fait son arrivée tant attendue sur PC en été 2020. En parallèle, Xbox avait annoncé, en juin dernier, un partenariat avec Kojima Productions pour créer un jeu vidéo pour Xbox.

Les joueurs abonnés à la Xbox Game Pass sur PC pourront donc essayer la version originale de Death Stranding dès le 23 août prochain.

