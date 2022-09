MultiVersus: un nouveau personnage pourrait arriver bientôt [VIDÉO]

Le développeur Player First Games a publié une nouvelle bande-annonce de MultiVersus, qui annoncerait l'arrivée prochaine de Gizmo, le petit Mogwai du film Gremlins de 1984.

La courte vidéo, partagée sur le compte Twitter de MultiVersus, présente un coffre dans un grenier qui s’ouvre après que Stripe passe devant la caméra. Le couvercle s’ouvre enfin pour y découvrir les deux petites mains trapues de Gizmo.

We've got a little, fluffy surprise headed your way on Tuesday! #MultiVersus pic.twitter.com/83CVuUs0p2 — MultiVersus (@multiversus) September 1, 2022

On ne sait pas si Stripe et Gizmo entreraient en jeu séparément, ou si les deux personnages se réuniraient en un seul nouveau combattant. On va le découvrir très bientôt, alors que MultiVersus nous donne rendez-vous le mardi 6 septembre pour en savoir plus.

Le jeu de combat MultiVersus est jouable gratuitement en test bêta ouvert sur PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One et PC via Steam et Epic Games Store.

