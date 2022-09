PlayStation: les jeux PS VR ne seront pas compatibles avec PS VR2

Le vice-président senior de l’expérience sur les plateformes de Sony Interactive Entertainment, Hideaki Nishino, a confirmé dans un récent épisode du podcast officiel de PlayStation que le PS VR2 ne pourra pas tourner des jeux créés à l'origine pour le PlayStation VR.

«Les jeux PS VR ne sont pas compatibles avec PS VR2, car le PS VR2 est conçu pour offrir une véritable expérience VR de nouvelle génération», a déclaré Nishino avant d'expliquer certaines des fonctionnalités exclusives au PS VR2, comme le retour haptique et les déclencheurs adaptatifs sur les nouveaux contrôleurs Sense.

«Cela signifie que le développement de jeux pour PS VR2 nécessite une approche totalement différente de celle du PS VR original», ajoute Nishino.

Jusqu'à présent, plusieurs titres sont en développement pour PS VR2. Horizon Call of the Mountain, No Man’s Sky, Resident Evil 4, Resident Evil Village, Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge Enhanced Edition et The Walking Dead: Saints and Sinners - Chapter 2: Retribution, sont quelques-uns des jeux PS VR2 qui ont été confirmés.

En mai dernier, le président de Sony Interactive Entertainement, Jim Ryan, avait confirmé que le nouveau système PS VR2 aura plus de 20 jeux auxquels les joueurs pourront jouer au lancement du système.

