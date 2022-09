Sony dévoile une manette édition limitée aux couleurs de God of War Ragnarök [PHOTOS]

À l’occasion de la sortie de God of War Ragnarök, prévue le 9 novembre, Sony a présenté une manette sans fil DualSense aux couleurs du jeu.

Entre bleu froid et blanc glacial, son design bicolore est inspiré du monde scandinave de Midgard, agrémenté des insignes de l’ours et du loup représentant Kratos et Atreus. L’édition limitée de la manette sans fil DualSense sera disponible le 9 novembre et les précommandes débuteront le 27 septembre.

Par le fait même, Sony a aussi présenté une toute nouvelle bande-annonce de God of War Ragnarök, montrant de nouvelles séquences de combats et des cinématiques à couper le souffle.

God of War Ragnarök sera disponible sur PS4 et PS5 le 9 novembre 2022 et on peut déjà le précommander.

