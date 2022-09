Nvidia annonce ses nouvelles cartes graphiques RTX 4080 et 4090

Mardi matin, Nvidia a officiellement annoncé deux gammes de cartes graphiques de la série RTX 40, qui seront lancées prochainement cette année.

• À lire aussi: Essai de l’iPhone 14 Pro : un pas de géant pour l’appareil photo

• À lire aussi: Marvel: un jeu d’Iron Man en développement par le studio montréalais EA Motive

Après des mois de rumeurs, Nvidia annonce officiellement les RTX 4090 et RTX 4080, qui arriveront respectivement le 12 octobre et quelque part en novembre. La compagnie américaine a également partagé le prix que les consommateurs auront à débourser pour mettre la main sur l’une des trois cartes annoncées. La RTX 4090 coûtera 1599 $US, tandis que les 4080 seront vendues à partir de 899 $US.

La RTX 4090 est le modèle haut de gamme de la génération Ada Lovelace, la nouvelle architecture développée par Nvidia. Elle comprendra 24 Go de mémoire GDDR6X et un processeur de 2,23 GHz, qui peut être surcadencé à 2,52 GHz. Nvidia affirme qu’elle est de «2 à 4 fois plus rapide que la RTX 3090 Ti».

Courtoisie Nvidia

La RTX 4080 sera offerte en deux modèles, l’une munie de 12 Go de mémoire GDDR6X et l’autre de 16 Go de mémoire. Le modèle de 12 Go comprend un processeur de 2,31 GHz qui peut être surcadencé à 2,61 GHz, tandis que le modèle de 16 Go est muni d’un processeur de 2,21 GHz pouvant aller jusqu’à 2,51 GHz. Nvidia affirme que les deux modèles seront de 2 à 4 fois plus rapides que la RTX 3080 Ti actuelle.

Courtoisie Nvidia

Ces trois cartes de la série RTX 40 incluront la nouvelle prise en charge de Nvidia ShadowPlay pour capturer le gameplay jusqu'à une résolution de 8K à 60 FPS en HDR. Les nouvelles cartes utiliseront également les derniers encodeurs Nvidia (NVENC) avec une prise en charge de l'encodage AV1 et une efficacité améliorée pour les diffusions en direct utilisant cet encodage.

Quelques modifications ont aussi été apportées à l’apparence physique des cartes graphiques. «Pour nos nouvelles cartes graphiques GeForce RTX 40 Founders Edition, nous avons encore optimisé le système Dual Axial Flow Through, en augmentant la taille des ventilateurs et le volume des pales de 10 % et en passant à une alimentation électrique à 23 phases », explique Andrew Burnes, responsable technique commercial chez Nvidia. «Les températures de la mémoire ont été réduites et les nouvelles cartes graphiques Ada, nettement plus puissantes, sont maintenues au frais dans des boîtiers ventilés, offrant aux joueurs une excellente marge de surcadence.»

Courtoisie Nvidia

Évidemment, l’annonce de Nvidia se concentre uniquement sur les cartes graphiques Founders Edition, propres à la compagnie. Les partenaires lanceront également leurs modèles à eux, tels que Asus, Colorful, Gainward, Galaxy, Gigabyte, INNO3D, MSI, Palit, PNY et Zotac. Ces modèles tiers utiliseront les mêmes processeurs Nvidia mais pourraient être configurés différemment et avoir des refroidisseurs différents.

La série RTX 30 continuera d’exister en parallèle

Bien que ses successeurs aient été annoncés, les cartes de la série RTX 30 sont là pour rester pendant un certain temps encore, si on en croit la publication de Nvidia qui les inclut dans «la famille RTX».

Courtoisie Nvidia

De plus, Nvidia a admis avoir fabriqué trop de cartes graphiques un peu plus tôt cet année. La compagnie a été obligée d’ajuster ses prix en raison d’un inventaire excédentaire.

Cela a fait un effet boule de neige et s’est reflété sur le prix des cartes actuellement sur le marché. De ce fait, on peut désormais trouver des cartes graphiques à des prix raisonnables, ce qui a été reçu avec beaucoup d'enthousiasme par les consommateurs en quête d’une nouvelle carte graphique.

En conservant les cartes de la série RTX 30 aux côtés de la nouvelle série RTX 40, Nvidia présente aux consommateurs ses cartes RTX comme un écosystème complet, offrant une solution qui s’adapte aux besoins de chacun.

AUSSI SUR PÈSE SUR START

s

s