The Mandalorian: LEGO dévoile une énorme réplique du Razor Crest [PHOTOS]

LEGO dévoile une réplique gigantesque du vaisseau Razor Crest, à bord duquel voyagent le Mandalorien et Grogu. Sa sortie est prévue le 7 octobre.

Offerte à 759,99$, la réplique du vaisseau de Din Djarin a de quoi faire rêver les plus grands adeptes de Star Wars. Destiné à un public adulte, l’ensemble fera certainement tourner les têtes lorsqu’il y aura de la visite à la maison.

LEGO a d'ailleurs dévoilé le nouvel ensemble par une vidéo complètement hallucinante qu'on vous invite à visionner:

L’ensemble comprend 6187 pièces et mesure 24 cm de haut, 50 cm de large et 72 cm de profondeur. Il comprend de plus un support de présentation pour les nouvelles figurines LEGO Star Wars: le Mandalorien: le Mythrol, Kuiil, une figurine LEGO Grogu dans son landau et une nouvelle figurine LEGO Blurrg à construire.

L’ensemble LEGO #75331 «Le Razor Crest» arrive le 7 octobre 2022 en magasin et en ligne.

Voici d'autres images du Razor Crest créé par LEGO:

LEGO

LEGO

LEGO

LEGO

LEGO

LEGO

