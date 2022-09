Skull and Bones: la date de sortie du jeu d’Ubisoft encore repoussée

La date de sortie du jeu d'Ubisoft Skull and Bones a été repoussée à nouveau, a-t-on appris mercredi. Ubisoft a confirmé la nouvelle, qui avait été rapportée par Kotaku plus tôt en journée.

Ce report arrive un peu moins de deux mois avant la sortie du jeu, qui était prévue pour le 8 novembre 2022. Selon IGN et The Verge, il s’agit du cinquième changement de date de sortie pour Skull and Bones.

Ubisoft a diffusé un communiqué sur son compte Twitter pour expliquer les circonstances autour de la décision:

«Bien que le développement de Skull and Bones soit terminé à ce stade, les commentaires importants reçus lors de nos différents tests techniques et du programme Insider nous ont convaincus que nous pourrions utiliser un peu plus de temps pour peaufiner et équilibrer encore plus l’expérience, et nous assurer que vous obtenez la meilleure expérience que nous pouvons offrir,» peut-on lire dans le communiqué. «Nous avons donc décidé de repousser notre date de lancement initiale au 9 mars 2023».

Annoncé à E3 en 2017, le jeu Skull and Bones a souvent changé de cap durant son développement. Il devait sortir en 2018, mais a été repoussé à 2019, puis à mars 2020. Ensuite, le jeu a été repoussé pour sortir entre 2021 et 2022, et une autre fois entre 2022 et 2023. Le 7 juillet, on vous annonçait que le jeu allait enfin voir le jour le 8 novembre 2022.

Skull and Bones est rendu un peu le «running gag» des médias et communautés de jeux vidéo, et j’aurais pu mettre en arrière-plan de cet article la chanson thème de Benny Hill pour l’accompagner. Mais en toute franchise, si vous me permettez: Skull and Bones devait sortir une journée avant God of War Ragnarök. Même si les deux jeux sont totalement différents, c’est de la très grosse compétition. Il y a aussi Sonic Frontiers, Pokémon Scarlet/Violet, Warzone 2 et Callisto Protocol qui sortent durant la période près des Fêtes.

Même si ça fait beaucoup de reports, ce n'est pas aussi étrange que la saga de Beyond Good and Evil 2, un jeu annoncé quand la série Lost jouait toujours à la télé, pour lequel on connaît très peu de détails.

Skull and Bones sort sur PC (Epic Games Store), PS5, Xbox Series X/S, Stadia et Luna.