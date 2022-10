Need for Speed Unbound: la première bande-annonce dévoile le nouveau look du jeu [VIDÉO]

Jeudi matin, EA a dévoilé la première bande-annonce de son prochain jeu de course intitulé Need for Speed Unbound et à première vue, son look se démarque des titres antérieurs.

• À lire aussi: Pokémon Scarlet et Violet: un nouvel aperçu des aventures qui nous attendent à Paldea [VIDÉO]

• À lire aussi: Gotham Knights pourrait connaître le même succès que la série Batman: Arkham [Premières impressions]

Avec des graphismes en cel shading, Need for Speed Unbound adopte un look qui s'approche du style bande dessinée. La bande-annonce présente également le rappeur A$AP Rocky, à la fois avec sa musique et en tant que personnage du jeu.

Bande-annonce de dévoilement - Need for Speed Unbound

La vidéo invite les joueurs à participer à des courses contre la montre, à déjouer les policiers, à participer à des qualifications hebdomadaires, et montre également un avant-goût des personnalisations qu’on pourra apporter aux voitures.

Need for Speed Unbound arrivera à temps pour les Fêtes, alors que sa sortie est prévue le 2 décembre sur PS5, Xbox Series X/S et PC.

AUSSI SUR PÈSE SUR START

s

s