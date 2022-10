Harrison Ford rejoint le MCU dans Captain America: New World Order

Après plusieurs jours de rumeurs, Variety confirme que Harrison Ford rejoindra l'univers cinématographique Marvel.

L’acteur de 80 ans incarnera le rôle de Thaddeus «Thunderbolt» Ross dans Captain America: New World Order, prévu en 2024, selon Variety. L'acteur remplace William Hurt, qui tenait le rôle depuis The Incredible Hulk avec Edward Norton (2008). Hurt est décédé d'un cancer en mars 2022.

Walt Disney Studios Motion Pictures William Hurt dans le rôle de Thaddeus «Thunderbolt» Ross

Les événements de Captain America: New World Order se dérouleront après ceux de la série Disney+ The Falcon and the Winter Soldier. Peu de détails sont connus sur ce quatrième film de Captain America, mais sa fiche IMDB a été mise à jour et l'on voit bel et bien Harrison Ford dans le rôle de Thunderbolt, ainsi que Anthony Mackie dans celui de Captain America.

Captain America: New World Order, prévu en 2024, est réalisé par Julius Onah; le scénario est écrit par Dalan Musson et Malcolm Spellman.

