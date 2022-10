Ce nouveau Pokémon spectre volera votre cœur... et votre âme [VIDÉO]

Mardi matin, The Pokémon Company a dévoilé un gentil toutou de type spectre qu’on pourra croiser dans les jeux à venir Pokémon Scarlet et Violet, et on est tous d’accord pour dire qu’on l'aime à mourir!

Ce bon garçon à quatre pattes se présente au monde à temps pour l’effrayante saison d’Halloween! Du nom de Greavard (Toutombe), le petit compagnon fantomatique arborant une chandelle sur la tête semble à première vue extrêmement sympathique. Mais après avoir visionné la vidéo, on devine que derrière ce petit museau humide se cache une créature capable d'absorber l’énergie vitale des personnes qui l’entourent.

Selon le site de Pokémon, bien que Greavard soit très amical et affectueux, «une fois qu'une personne lui accorde la moindre attention, il ne la quitte plus d'une semelle.» Dommage qu’il soit dangereux, puisqu’il est considéré comme le Pokémon le plus amical de la région de Paldea.

Greavard (Toutombe)

The Pokémon Company/Nintendo

CATÉGORIE: Pokémon Fantôchien

TYPE: Spectre

TAILLE: 0,6 m

POIDS: 35 kg

TALENT: «Ramassage»

La Toile déjà en amour avec lui

Ça n’aura pas pris beaucoup de temps avant que la Twittosphère s’enflamme après la présentation de Greavard. La communauté est visiblement tombée sous le charme de ce gentil garçon canin, à voir les memes et fan arts à propos de lui.

we stan Greavard here pic.twitter.com/hMuurR2eaZ — Andrei (@TheThingsOfStuf) October 25, 2022

me when I play with Greavard for approximately 8 seconds during the picnic pic.twitter.com/3QBQucmg6n — JPR (@JPRPT98) October 25, 2022

On ne vous cachera pas que nous aussi voulons devenir amis avec le bon pitou.

Il faudra encore patienter un peu avant de le rencontrer à Paldea, puisque la sortie de Pokémon Scarlet et Violet est prévue le 19 novembre prochain exclusivement sur Nintendo Switch.

