Disney Dreamlight Valley: 20 choses à savoir avant d’y jouer

Le jeu de Gameloft Disney Dreamlight Valley, sorti en accès anticipé sur Nintendo Switch, PlayStation, Xbox et PC, a tout pour charmer les amateurs de simulations de vie. On y retrouve non seulement des personnages populaires de Disney, mais aussi des éléments qui rappellent Stardew Valley et Animal Crossing. Une recette déjà gagnante, pour un jeu qui ne sort même pas officiellement avant 2023.

• À lire aussi: Disney Dreamlight Valley: comment obtenir la terre enrichie

Mais comme beaucoup de jeux en accès anticipé, les joueurs vont croiser quelques embuches qui pourraient être frustrantes. J’ai un nombre gênant d’heures de jeu sur PS5, alors j’ai pensé offrir quelques astuces qui rendront votre expérience peut-être un peu plus simple.

Voici donc 20 choses à savoir avant de jouer à Disney Dreamlight Valley.

1. Le jeu a plusieurs bogues

Rien de surprenant: un jeu en accès anticipé a souvent des bogues. Mais il y en a quand même beaucoup dans Disney Dreamlight Valley. Votre jeu va peut-être planter sans raison évidente, les accessoires de votre personnage vont peut-être changer de couleur et l’écran de jeu va se promener d’un monde à l’autre. Heureusement, la sauvegarde automatique est là.

Certains joueurs ont eu des bogues avec les quêtes, aussi. Je vous conseille de faire une mission à la fois et d’avancer les quêtes «histoire» en premier.

2. Écoutez Merlin

Merlin vous donnera plusieurs missions au début du jeu. Écoutez-le comme il faut, car c’est lui qui fera avancer l’histoire et qui vous permettra d’obtenir les outils royaux (arrosoir, pelle, pioche et canne à pêche). Sans ces outils, le jeu n’avance pas!

3. Il faut débloquer les personnages

Capture d'écran PS5: Kazzie Charbonneau

Ne vous attendez pas à croiser Wall-E dès les premières minutes de votre jeu; il faut avancer les quêtes principales pour le débloquer. Votre jeu va débuter avec Dingo, Picsou, Merlin et Mickey Mouse.

4. Augmentez votre espace d’inventaire dès que possible

Comme la plupart des jeux où l’on doit gérer des ressources, nos poches se remplissent rapidement. Avec les pièces («pièces étoiles», la monnaie du jeu), augmentez votre espace d’inventaire dès que possible.

5. Remplissez votre énergie à la maison

Vous pouvez manger quelques pommes pour remplir votre jauge d’énergie après avoir planté des carottes, oui. Mais, vous pouvez aussi tout simplement entrer dans votre maison, attendre 2 secondes et retourner dehors. Votre jauge sera remplie.

6. Accumulez (et gardez) de la Dreamlight

La «Dreamlight», c’est une sorte de devise magique du jeu. Vous en accumulez en accomplissant des objectifs dans votre menu. N’oubliez surtout pas de consulter tous les menus sous l’onglet Dreamlight pour ne rien manquer.

Parfois, il faut tout simplement planter quelques légumes pour obtenir de la Dreamlight. Celle-ci est utilisée pour débloquer les biomes, alors il vous en faut beaucoup!

7. L’onglet «Collection» est votre meilleur ami

Capture d'écran PS5: Kazzie Charbonneau

Vous ne savez pas où se trouve un certain poisson ou gemme? Allez consulter le magnifique onglet «Collection» dans votre menu de jeu. On y retrouve tout. C’est mon meilleur ami.

8. Gardez vos ressources

Je vous suggère fortement de construire des coffres dès que possible et les remplir de ressources. Vous allez être heureux d’avoir tout gardé quand vous aurez une mission qui vous demande de trouver 200 morceaux d’argile!

9. Gardez vos éclats

Deux objets que vous trouverez durant votre aventure, en creusant des trous scintillants ou en retirant des épines nocturnes, sont les éclats de rêve ou les éclats nocturnes. Leur utilité ne sera pas très claire au début de votre aventure, mais vous en aurez besoin pour plusieurs missions plus tard dans le jeu, alors gardez-les.

10. Débloquez Rémy en premier

Lorsqu’il sera temps de débloquer vos premiers personnages, vous aurez le choix entre Rémy, Moana et Wall-E. Je suggère de choisir Rémy, qui débloquera la possibilité de faire plusieurs recettes intéressantes. C’est payant.

11. Vendez des gemmes au kiosque de Dingo

Cash rapide.

12. Vendez des plats au kiosque de Dingo

Cash rapide.

13. Consultez votre carte

Capture d'écran PS5: Kazzie Charbonneau

Vous cherchez un personnage? Consultez la carte dans le menu, vous verrez où tous les personnages sont situés. C’est aussi là qu’on utilise la téléportation.

14. À deux, c’est mieux

Passez du temps avec les villageois pour débloquer des missions et faire évoluer votre amitié. Choisissez l’option «Allons faire un tour!» et votre ami vous rapportera des ressources supplémentaires selon leur spécialité choisie. C’est particulièrement payant lorsque vous cherchez des gemmes.

15. La téléportation

Capture d'écran PS5: Kazzie Charbonneau

Chaque biome débloqué sur la carte vous propose un nouveau point de téléportation sous forme de puits. Cela vous coûtera des pièces, mais c’est extrêmement pratique pour traverser le jeu plus rapidement. Vous devez vous promener d’un biome à l’autre constamment, alors ça va vous éviter un mal de tête.

16. Les kiosques de Dingo

Le bon Dingo a un petit kiosque d’objets dans chaque biome. Pour une somme importante, vous pouvez améliorer chaque kiosque. J’ai personnellement trouvé que la 3e amélioration du kiosque n’en valait pas la peine, mais la 2e était bonne.

17. Surveillez vos terres

Vous avez planté des tomates? Assurez-vous qu’elles ne soient pas asséchées!

18. Vérifiez votre inventaire

Capture d'écran PS5: Kazzie Charbonneau

Il y a des petits sacs bleus, rouges et verts dans votre inventaire? Ouvrez-les! Ceux-ci contiennent des pièces, vêtements et meubles.

19. Donnez des cadeaux aux villageois

Tous les jours, chaque personnage a trois objets préférés. Votre amitié va s’améliorer plus rapidement si vous leur offrez ces objets en cadeau.

20. Changez le paysage

Vous voulez ajouter un arbre ou déplacer la maison de Moana? C’est possible grâce au menu de décoration. Vous pouvez décorer l’intérieur de votre maison, mais aussi l’extérieur. J’ai déplacé plusieurs arbres qui étaient dans mon chemin!