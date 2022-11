28 Months Later: Danny Boyle et Cillian Murphy ouverts à l’idée d’un troisième film

En entrevue avec NME, le réalisateur Danny Boyle a partagé qu’un script est prêt pour la suite de 28 Days Later et 28 Weeks Later et qu’il aimerait bien réaliser le projet.

Alex Garland, qui a écrit 28 Days Later, a créé un scénario pour le troisième film. «Je me souviens avoir lu les dix premières pages du [script d'Alex Garland], en pensant "C'est génial"» a dit Boyle à NME, en avouant être aussi tenté de réaliser le film. «Je me suis souvenu “Bang, ce script!” qui se passe encore une fois en Angleterre, beaucoup sur l'Angleterre. Quoi qu'il en soit, nous verrons... qui sait?»

L’acteur Cillian Murphy, qui a joué Danny dans le film original, a également déclaré qu’il désire aussi jouer dans une suite. «Chaque fois que je rencontre Danny ou Alex, je le mentionne toujours», a-t-il confié à NME. «Je l'ai montré à mes enfants récemment, à Halloween il y a environ quatre ou cinq ans, et ils ont adoré.»

En parlant de 28 Days Later, Murphy pense que l’œuvre tient encore la route, malgré les années. «Il tient vraiment debout, ce qui est incroyable pour un film qui a 20 ans. Alors oui, j'adore l'idée et c'est très attrayant pour moi.»

En attendant que le projet se réalise un jour, on peut revoir 28 Days Later et 28 Weeks Later sur la plateforme de diffusion Disney+.

