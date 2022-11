Cette voiture officielle de Mario Kart est le cadeau de Noël parfait et on en veut une [VIDÉO]

Mardi dernier, une compagnie de jouets a dévoilé une réplique officielle de la fameuse voiture de course de Mario Kart. Au grand malheur des adultes, le kart en question est destiné aux enfants et ça nous rend bien tristes.

La voiturette électrique Super Mario Kart 24V Ride-on Racer a été conçue par JAKKS Pacific et comprend une batterie de 24V offrant 3 vitesses allant jusqu’à 8 miles/heure, soit presque 13 km/h. Le kart est doté de roues arrières plus larges qui permettent de faire du dérapage, d'une boîte de vitesses fonctionnelle, d’un siège ajustable muni d’une ceinture de sécurité et d'une foule d'effets sonores, y compris le thème de Mario Kart 8 Deluxe.

Destiné aux enfants de 3 ans et plus, le kart peut soutenir un poids allant jusqu’à 81 lb (36,7 kg). Malheureusement, le gabarit d’un adulte moyen détruirait une telle voiturette.

Si l’idée de faire plaisir à vos petits conducteurs en herbe à Noël vous plaît, vous devrez passer la frontière américaine pour vous procurer la Super Mario Kart 24V Ride-on Racer. La voiturette électrique n’est disponible que chez Target et Walmart US pour la modique somme de 399,99 $US (538,25 $). Un petit voyage à Plattsburgh sera donc de mise, mais il faudra faire vite puisque ça risque d’être un cadeau très populaire chez nos voisins du Sud!

Voici des photos de la Super Mario Kart 24V Ride-on Racer:

JAKKS Pacific

