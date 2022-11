Pokémon Scarlet et Violet: deux nouveaux Pokémon dévoilés dans la dernière bande-annonce [VIDÉO]

À dix jours de la sortie de Pokémon Scarlet et Violet, Nintendo a dévoilé une nouvelle bande-annonce qui offre un bel avant-goût de ce qui attend les joueurs le 18 novembre prochain.

• À lire aussi: Ce nouveau Pokémon spectre volera votre cœur... et votre âme [VIDÉO]

• À lire aussi: Premières impressions Pokémon Écarlate et Pokémon Violet: les nouvelles couleurs de l’évolution

Avec la chanson Celestial de Ed Sheeran, la bande-annonce montre beaucoup de choses qu’on savait déjà.

Il n'y avait donc pas une tonne de nouveaux détails sauf à 2:30, lorsque Arven et notre personnage regardent deux croquis de Pokémon dans un livre. La vidéo montre ensuite les Pokémon en question, qui ressemblent énormément à Donphan.

Selon le site officiel, les créatures qu’on voit dans le cahier d’Arven sont connues sous le nom de Great Tusk (Fort-Ivoire, exclusif à Scarlet), et Iron Treads (Roue-de-Fer, exclusif à Violet). D'ailleurs, le cahier qu'Arven tient dans la bande-annonce dépendra de la version du jeu.

Capture d'écran The Pokémon Company

«Ils compilent les rapports d’une expédition ayant traversé une zone inexplorée de la région de Paldea, mais la véracité des récits qu’ils contiennent demeure incertaine», peut-on lire sur le site. «Le Livre Écarlate et le Livre Violet sont parsemés de clichés et de croquis de créatures inconnues. Bien que de rares signalements aient été faits ces dernières années concernant des créatures semblables, leurs caractéristiques biologiques restent voilées de mystère.»

Great Tusk (Fort-Ivoire)

Courtoisie The Pokémon Company

Courtoisie The Pokémon Company

Exclusif à Scarlet

«Le livre relate l’attaque de l’équipe d’exploration par ce monstre féroce. Il se serait servi de son corps gigantesque et de ses immenses défenses pour blesser grièvement l’un des membres de l’expédition.»

Iron Treads (Roue-de-Fer)

Courtoisie The Pokémon Company

Courtoisie The Pokémon Company

Exclusif à Violet

«On raconte que ce monstre peut se mettre en boule et attaquer en roulant, laissant derrière lui un sillage de désolation.»

On en saura plus sur le mystère entourant ces deux Pokémon lorsque Pokémon Scarlet et Violet sortiront le 18 novembre prochain sur Nintendo Switch.

• À lire aussi: Voici où précommander Pokémon Scarlet et Violet

AUSSI SUR PÈSE SUR START

s

s