Remedy confirme que Control 2 est en développement

Après des mois de rumeurs et de spéculations, le studio Remedy confirme finalement que Control 2 est en développement.

La suite du jeu primé sera codéveloppée et coéditée par Remedy Entertainment et 505 Games, selon ce qu’on peut lire sur le blogue officiel du studio finlandais. On connaît 505 Games comme l’éditeur à l'origine de Death Stranding sur PC.

«Avec Control 2, nous ferons un nouveau saut dans l'inconnu», écrit Mikael Kasurinen, directeur de jeu. «Ce sera un voyage inattendu. Cela prendra du temps, mais c'est le moins qu'on puisse dire, c'est le projet le plus excitant sur lequel j'ai jamais travaillé. Il est encore tôt, mais ça vaudra la peine d'attendre.»

Avec l'annonce, Remedy a également partagé une première image conceptuelle de Control 2.

Remedy

Évidemment, le projet est encore au début dans son développement: il faudra faire preuve de patience avant d’avoir plus de nouvelles et une date de sortie.

