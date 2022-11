La mise à jour de The Witcher 3: The Wild Hunt gratuite sur PS5 et Xbox Series X/S si on a déjà le jeu

Lundi matin, CD Projekt RED a dévoilé la date de sortie de la mise à jour de The Witcher 3: The Wild Hunt pour les consoles de nouvelle génération et a confirmé que les joueurs possédant déjà le jeu y auront droit tout à fait gratuitement.

La mise à jour de The Witcher 3: The Wild Hunt arrivera le 14 décembre prochain, selon la publication partagée sur le compte Twitter de The Witcher.

La version nouvelle génération de The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition sera disponible à l’achat numérique sur PlayStation 5, Xbox Series X/S et PC, avec tous les DLC gratuits sortis à ce jour et les deux extensions majeures: Hearts of Stone et Blood and Wine.

Une mise à jour gratuite de nouvelle génération sera disponible pour tous ceux qui possèdent une version du jeu pour PlayStation 4, Xbox One et PC.

Selon le communiqué, une édition physique sera lancée après le déploiement numérique initial à une date qui sera précisée ultérieurement.

De plus, les versions PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch de The Witcher 3: Wild Hunt recevront une mise à jour comprenant de nombreux ajouts et améliorations, ainsi que du contenu supplémentaire en lien avec la série Netflix The Witcher. Plus de détails, y compris la date de sortie, seront annoncés prochainement.

