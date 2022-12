Cyberpunk 2077: on sait maintenant pourquoi il n’y a pas eu de mode multijoueur

CD Projekt RED a finalement mis en lumière la raison pour laquelle le mode multijoueur ne s'est jamais concrétisé pour Cyberpunk 2077.

En entrevue avec Eurogamer, l’ancien designer de quêtes et coordonnateur sur Cyberpunk 2077 Philipp Weber a finalement dévoilé ce qui s’est réellement passé avec le mode multijoueur, que la communauté attendait avec impatience. «Nous avions vraiment besoin d'examiner quelles étaient les priorités de Cyberpunk [après son lancement]», a-t-il dévoilé. «La priorité était que l'expérience principale se déroule bien pour les gens», a-t-il ajouté. «Le changement de priorités signifiait que d'autres projets de recherche et développement devaient disparaître. Avec Cyberpunk, nous voulions faire beaucoup de choses en même temps, et nous avions juste besoin de vraiment nous concentrer et de dire: “Ok, quelle est la partie importante? Ouais, nous allons rendre cette partie vraiment bonne.”»

Cyberpunk 2077 devait recevoir un mode multijoueur sous la forme de contenu supplémentaire téléchargeable.

En mars 2021, CD Projekt RED a toutefois révisé ses stratégies entourant ses projets, et avait décidé de repousser la sortie du multijoueur. «Auparavant, nous avions laissé entendre que notre prochain AAA serait un jeu Cyberpunk multijoueur, mais nous avons décidé de repenser ce plan, compte tenu de notre nouvelle approche plus systémique et agile», avait dit le président du studio Adam Kiciński.

Ainsi, après la sortie tumultueuse de Cyberpunk 2077 en 2020, le mode multijoueur a été mis de côté par CD Projekt RED, pour plutôt se concentrer à réparer le jeu au cours deux années suivantes.

Le multijoueur toujours dans la mire de CD Projekt RED

Le studio polonais n’a pas laissé tomber ses rêves de voir du multijoueur dans ses jeux. En octobre dernier, CD Projekt RED a annoncé qu’un projet sous la bannière The Witcher offrira du gameplay en ligne en plus d'une expérience solo incluant une campagne avec des quêtes et une histoire. Le projet surnommé Sirius est actuellement développé par le studio The Molasses Flood, avec le soutien du CDPR.

Entre temps, une suite de Cyberpunk 2077 a été annoncée et celle-ci a été confiée aux mains du nouveau studio CDPR installé aux États-Unis. L'extension Phantom Liberty, pour le jeu original, est aussi prévue en 2023 sur PC, PS5 et Xbox Series X/S.

