God of War: Ragnarök: la nouvelle mise à jour ajoute le mode Photo

Lundi dernier, Santa Monica Studio a déployé une mise à jour de God of War: Ragnarök qui donne désormais accès au mode Photo.

• À lire aussi: The Game Awards: voici les nominations des jeux de 2022

• À lire aussi: God of War Ragnarök: derrière la violence sanglante se cache une histoire émouvante [Critique]

Pour certains, ça peut sembler très secondaire, mais le mode Photo est une fonction populaire et souvent très en demande. Un jeu graphiquement beau tel que God of War: Ragnarök bénéficie donc largement d’un tel mode et donne des résultats époustouflants lorsqu’il se trouve entre de bonnes mains.

Courtoisie SIE Santa Monica Studio

Il est maintenant possible de «tirer le portrait» de Kratos et d'Atreus en plein combat ou en toute plénitude, mais aussi celui d'autres personnages. En effet, le mode Photo offre au joueur l'option de modifier les expressions faciales de Kratos, d'Atreus, de Freya, de Brok, de Sindri, de Tyr, d'Angrboda, de Thor et de Thrúd. On retrouve également des fonctions pour cacher des personnages d’une scène, en plus des contrôles de caméra habituels.

Courtoisie SIE Santa Monica Studio

Courtoisie SIE Santa Monica Studio

L’équipe de Santa Monica Studio invite les joueurs à publier leurs créations sur Twitter en ajoutant le mot-clic #GodofWarRagnarok et en l'identifiant avec son compte, @SonySantaMonica.

God of War: Ragnarök est offert exclusivement sur PlayStation 4 et PlayStation 5.

AUSSI SUR PÈSE SUR START

s

s