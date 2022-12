Le guide cadeaux de Noël de Pèse sur start

À court d'idées pour des cadeaux? Pèse sur start a concocté un guide rempli d'idées de cadeaux pour tous les goûts, peu importe l'événement!

• À lire aussi: 16 idées de cadeaux pas chers

• À lire aussi: 12 idées de cadeaux parfaits pour les ados

Funko

L’un des plus beaux «memes» que la série Les Simpson nous a donné a été immortalisé à jamais sous la forme d’un Funko Pop, qui fera certainement jaser vos invités!

Microsoft

Bien que les joueurs PC diront que le clavier et la souris sont les périphériques de choix pour jouer, rien ne remplace la bonne vieille manette dans les jeux d’aventure, de plateforme, de course ou autre genre.

Google

Pour bien démarrer la journée, faites jouer votre liste musicale favorite en préparant le petit déjeuner. Ces temps-ci chez Pèse sur start, Kazzie aime bien «Velveteen» d'alvvays, tandis que Christine écoute plutôt «Friend Zone» de Thundercat.

Amazon

Bien que ce ne soit pas du tout recommandé, il peut arriver que le soir avant de se coucher, on tombe dans le gouffre de TikTok. Hélas, cette activité peut vider la batterie d'un téléphone. Pour éviter ce désagrément, voici un très long fil pour garder un téléphone en vie afin de continuer la navigation des réseaux sociaux dans le confort de son lit.

Chrome Industries

Que ce soit sous la pluie ou dans la neige, ce sac à dos de Chrome Industries sera votre allié dans vos déplacements. Conçu à la base pour les cyclistes et les coursiers à vélo, son design robuste, pratique et imperméable gardera le contenu du sac au sec. Pas de problème pour le déposer dans la «gadou» du métro et de l’autobus.

PlayStation

Si l’opportunité d’essayer God of War Ragnarök se présente à vous, ne la laissez pas passer. Encore plus si vous êtes parent, car le jeu frappera droit au cœur. Lisez notre critique juste ici!

Google

On a mis la Pixel Watch au défi du quotidien d’un producteur de contenu – métro, boulot, gym et dodo – et la nouvelle montre de Google a su briller de mille feux. En synchro avec notre cellulaire, elle nous a non seulement gardés à l’affût de notre santé, mais aussi des derniers tweets juteux et de nos messages privés!

Apple

Le duo de produits Apple iPad et Apple Pencil a réussi à faire sa place chez les artistes et dessinateurs amateurs et professionnels du monde entier. Ils sont devenus des outils indispensables pour ces artisans et feront d’excellents cadeaux pour les futurs artistes de la famille.

Sony

Ce n’est pas tout le monde qui travaille bien avec le bruit ambiant d’un bureau. Vive l’existence des casques avec annulation du bruit! On aime particulièrement la solution de Sony et son modèle haut de gamme WH-1000XM5. En plus d’avoir une autonomie de batterie élevée et l’option de se connecter à deux appareils en même temps, le casque offre une qualité sonore remarquable.

Huawei

Si vous cherchez quelque chose de plus compact comme solution audio, les écouteurs sans fil FreeBuds Pro 2 de Huawei sont un excellent choix. En plus d’être compacts et d’avoir une bonne autonomie de batterie allant jusqu’à 30 heures, les écouteurs ont une technologie audio développée par nul autre que les maîtres de l'audio, Devialet. On craque particulièrement pour l'ensemble bleu argenté.

Epson

Ce choix d’imprimante tout-en-un a été conçu pour les petits bureaux et les bureaux à domicile. Elle offre non seulement un rendement de pages très élevé, mais aussi un scanneur à plat et un faible coût par impression grâce à ses réservoirs d’encre remplissables.

Kensington

Que vous soyez en télétravail ou au bureau, un bon repose-pieds est bénéfique pour les longues heures devant un ordi.

JBL

En plus d'être facile à transporter en raison de sa petite taille, le haut-parleur JBL Go 3 est étanche et peut vous permettre d'écouter un bon podcast durant votre douche. On ne vous suggère quand même pas de le lancer dans l'eau, mais il peut recevoir de bonnes éclaboussures avec sa protection IP67.

Amazon

Cadeau parfait pour la personne qui aime bricoler dans votre entourage, le tournevis électrique Wowstick permet de réparer des lunettes, de l'électronique, montres, et plus encore. Avec sa lumière LED et ses 56 embouts magnétiques, ce petit tournevis sera certainement pratique.

Compatible avec Alexa et Google Assistant, la barre d'alimentation Kasa Smart comprend 3 prises intelligentes contrôlables indépendamment et 2 ports USB. Utilisez l'application Kasa pour contrôler à distance les appareils connectés afin de créer des horaires ou des minuteries pour allumer ou éteindre les prises individuelles à des moments précis.

Best Buy

Cultivez vos plantes préférées sans sortir de la maison! Grâce aux lumières LED, les ensembles Click and Grow de jardinage d'intérieur permettent de cultiver des herbes culinaires, salades vertes et fleurs tout au long de l'année.

LEGO

On craque pour la collection Botanicals de LEGO et surtout sur cette magnifique orchidée à construire. En plus, ça fait de la belle déco!

Nintendo

Quelqu'un de votre entourage n'a toujours pas de Nintendo Switch? Les pénuries de stock Switch sont loin derrière nous, alors profitez-en!

PlayStation

La manette DualSense pour PlayStation 5 est franchement l'une des manettes de jeux vidéo les plus confortables sur le marché.

Google

Un appareil Chromecast, c'est toujours pratique, surtout lorsqu'il peut afficher vos séries préférées en 4K!

Elgato

Vous connaissez quelqu'un qui se lance dans la diffusion Twitch? Une console de production comme Stream Deck pourra élever son contenu à un autre niveau!

Logitech

Avec le télétravail qui continue pour bien des gens, cette petite lampe ajustable offre un éclairage parfait pour les conférences vidéo, les réunions avec Zoom et la création de contenu.

Best Buy

Rendez vos voyages plus sécuritaires avec le cadenas à empreintes digitales BenjiLock. Il vous permet d'accéder rapidement à vos effets personnels grâce au stockage de 5 empreintes digitales.

AUSSI SUR PÈSE SUR START

s

s