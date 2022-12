Resident Evil Village: bonne nouvelle pour les futurs propriétaires du PS VR2

Fans d’horreur qui ont précommandé le casque PlayStation VR2, si vous possédez Resident Evil Village ou Resident Evil Village Gold Edition, cette nouvelle risque de vous faire plaisir.

Jeudi matin, Capcom a annoncé que parallèlement au lancement du PS VR2 le 22 février 2023, le mode immersif Resident Evil Village VR sera offert gratuitement à ceux qui possèdent le jeu original sur PS5.

Le mode VR prend en charge l’ensemble de la campagne et offrira au joueur un nouvel angle de l’aventure d’Ethan Winters. Le mode VR utilise l’affichage 4K HDR, le suivi des yeux et l’audio 3D pour rendre Resident Evil Village plus réaliste et intense que jamais.

«Plongez dans l’atmosphère richement détaillée du village en réalité virtuelle, y compris les chambres ornées du château Dimitrescu, et préparez-vous à vous sentir vraiment éclipsé par les personnages et créatures plus grands que nature qui s’y cachent», peut-on lire dans le communiqué.

Capcom

En plus d’entrer dans le monde de Resident Evil Village avec le casque PlayStation VR2, les joueurs pourront explorer leur environnement d’une nouvelle façon grâce aux manettes PlayStation VR2 Sense.

Le DLC gratuit Resident Evil Village VR sortira en même temps que le PlayStation VR2, le 22 février prochain.

