«Hogwarts Legacy»: comment déverrouiller les cadenas et serrures

Vous avez croisé des cadenas et portes barrées un peu partout dans Hogwarts Legacy, et vous avez hâte de savoir quoi faire pour les déverrouiller? Vous êtes à la bonne place; on vous montre comment.

C’est même très facile. Il faut, toutefois, persévérer et avancer un peu dans les quêtes principales du jeu. Ne vous attendez pas à déverrouiller tout après deux heures de jeu.

Pour crocheter des serrures, il faut le sort «Alohomora». À noter qu’il s’agit d’un «sort de base», et que vous n’aurez pas besoin de l’équiper dans votre roue de quatre sorts.

Comment obtenir le sort «Alohomora»

D’abord, il faut avoir avancé la quête principale et arriver à la quête «La plainte lunaire du concierge» (The Caretaker’s Lunar Lament) pour laquelle un niveau de 14 est requis. De notre côté, la quête est arrivée après avoir fait la première «épreuve» et vaincu le «Gardien de pensine».

Suivez la quête et vous débloquerez l’accès aux Lunes de Demiguise (Demiguise moons) grâce à Gladwin Moon. Il vous enseignera Alohomora pour crocheter des serrures et aller chercher quelques Lunes.

Comment crocheter les serrures

Une fois que vous avez «Alohomora», il suffit d’utiliser le sort sur une serrure qui vous le propose (Carré sur PlayStation 5, par exemple).

Une fois le sort utilisé, vous allez devoir résoudre un petit casse-tête assez typique pour déverrouiller une serrure dans un jeu. Il faut trouver les deux positions qui feront bouger les verrous. C’est difficile à expliquer, alors regardez plutôt notre clip ci-dessous!

OK, mais pour les serrures aux niveaux 2 et 3?

C’est là que ça se gâte. Vos talents de crocheteur ne sont pas assez puissants pour déverrouiller les serrures plus avancées. Il faudra donc continuer à trouver des Lunes de Demiguise (Demiguise moons) afin de débloquer les paliers de crochetage.

Niveau deux – apportez au moins 9 Lunes à monsieur Moon

Niveau trois – apportez au moins 13 Lunes à monsieur Moon

N’oubliez pas que les Lunes doivent être trouvées la nuit et qu’il faut être furtif. Vous en trouverez à Poudlard (Hogwarts), mais aussi sur la carte du monde et à Pré-au-Lard (Hogsmeade). Certaines statues sont derrière des serrures de niveau deux, alors il faut avoir déjà atteint ce niveau.