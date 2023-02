Hogwarts Legacy: voici comment ouvrir les coffres œil

Dans votre vaste exploration de Poudlard et Pré-au-Lard, vous avez peut-être rencontré des coffres œil avec un sacré caractère et visiblement impossible à ouvrir. N’ayez crainte, on vous montre comment les ouvrir.

Si vous êtes comme nous, la première fois que vous avez croisé ces coffres récalcitrants, vous avez tout tenté pour les ouvrir! Mais l’œil qui garde le coffre et son contenu vous suit du regard partout et se verrouille dès que vous approchez trop près de lui.

Capture d'écran Warner Bros. Games

Voici donc comment déverrouiller les coffres œil:

Pour ouvrir les coffres œil dans Hogwarts Legacy, il être furtif et pour ce faire, il faut d’abord apprendre un sort particulier pour éviter de déclencher leur mécanisme de défense.

Afin d’y arriver, il faut connaître le sort Désillusion (ou Disillusionment Charm), identifié par un symbole d'un œil barré.

Capture d'écran Warner Bros. Games

Ce sort est acquis tôt dans l’histoire principale, lors de la quête Les secrets de la réserve de la bibliothèque (ou Secrets of the Restricted Section). C’est l’étudiant de Serpentard, Sebastian Sallow, qui vous enseignera le sort au début de la quête afin d’infiltrer la réserve interdite de la bibliothèque.

Après avoir terminé la quête en question, il sera possible d’utiliser Désillusion pour devenir invisible et ainsi se faufiler devant les préfets, les fantômes ou tout autre ennemi qu'on ne voudrait pas provoquer.

En activant Désillusion, vous pouvez désormais vous approcher des coffres œil et l'ouvrir comme un coffre normal. Cela vous permettra de mettre la main sur les 500 galions cachés à l'intérieur. Attention! En faisant cela, le coffre œil sera surpris de votre supercherie et sera bien triste d’avoir été dupé si facilement.

Capture d'écran Warner Bros. Games

Pour plus de trucs et astuces à propos d’Hogwarts Legacy:

• Comment déverrouiller les cadenas et serrures

• Comment résoudre l'énigme des portes d'arithmancie

• Voici comment réclamer les items gratuits sur Twitch

AUSSI SUR PÈSE SUR START

s

s