Voici la nouvelle bande-annonce de Morbius avec Jared Leto [VIDÉO]

Presque deux ans après le premier aperçu, Sony a dévoilé une bande-annonce pour le film Morbius, avec Jared Leto dans le rôle principal.

• À lire aussi: Après Mario, Chris Pratt prêtera sa voix à... Garfield

• À lire aussi: The Book of Boba Fett: première bande-annonce pour la prochaine série Star Wars de Disney+

Morbius raconte l’histoire du Dr Michael Morbius, un médecin qui acquiert des pouvoirs vampiriques lors d’une expérience pour se guérir d’une maladie rare, expérience qui a vraisemblablement mal tourné.

Tout au long de la bande-annonce, on suit la transformation de Morbius en une créature aux longues dents acérées qui a soif de sang. Malgré ses nouveaux pouvoirs, il essaiera toujours de faire le bien autour de lui et deviendra un superhumain mystérieux.

Plusieurs éléments de la bande-annonce nous amènent à nous demander dans quel univers Morbius se déroule. Comme c’est un film de Sony, il ne ferait pas directement partie du MCU, qui comprend Spider-Man: Homecoming et Spider-Man: Far from Home avec Tom Holland. Pourtant, on peut apercevoir Michael Keaton, qui semble reprendre le rôle du Vautour. De plus, le Dr Morbius fait allusion à Venom dans les derniers plans de la bande-annonce... Un mystère qu’on espère élucider à la sortie du film.

Morbius a été dirigé par Daniel Espinosa, qui nous a donné Life en 2017, et mettra en vedette Jared Leto, Adria Arjona, Tyrese Gibson, Michael Keaton, Matt Smith et Jared Harris, entre autres.

Sa sortie est prévue pour le 28 janvier 2022.

À VOIR AUSSI

s

s