Après Mario, Chris Pratt prêtera sa voix à... Garfield

De toute évidence, Chris Pratt brûlait d’impatience de doubler des personnages célèbres. Après Mario, l’acteur américain prêtera ainsi également sa voix au fan numéro un de lasagnes, le bon vieux Garfield.

Pratt prendra alors la relève de Bill Murray, qui avait doublé le célèbre chat orange pour deux films, Garfield: The Movie et Garfield: A Tail of Two Kitties, en 2004 et 2006.

Selon le Hollywood Reporter, le film sera réalisé par Mark Dindal (Chicken Little) et scénarisé par David Reynolds (Finding Nemo), qui ont déjà travaillé ensemble sur le film de Disney The Emperor’s New Groove. Cela dit, outre l’équipe qui œuvrera sur le long-métrage et la participation de Chris Pratt, on en sait encore très peu sur cette nouvelle adaptation de la bande dessinée de Jim Davis.

Soulignons que ce ne sera pas la première expérience de l’acteur en tant que doubleur, lui qui a notamment travaillé sur la franchise Lego Movie et, plus récemment, le film de Pixar Onward.

En septembre, on apprenait également que Pratt interpréterait Mario dans un nouveau film d’animation de Super Mario, aux côtés d’Anya Taylor-Joy (Peach), Charlie Day (Luigi), Jack Black (Bowser), Keegan-Michael Key (Toad) et Seth Rogen (Donkey Kong), notamment. La sortie du long-métrage est prévue pour le 21 décembre 2022.

