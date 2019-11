Pokémon Sword et Shield sont les jeux qui se sont vendus le plus rapidement sur la Switch

Si on avait besoin d’une autre preuve de la popularité inépuisable des Pokémon, sachez que les deux derniers titres de la franchise, Sword et Shield, sont devenus les jeux qui se sont vendus le plus rapidement sur la Switch, et ce, depuis le lancement de la console de Nintendo.

La Pokémon Company a elle-même dévoilé l’intéressant jalon sur Twitter ce jeudi, précisant que les deux volets du titre avaient ensemble écoulés plus de 6 millions de copies lors de leur première semaine sur le marché.

Cela inclurait à la fois les ventes physiques et numériques des jeux.

La marque viendrait ainsi fracasser le record précédemment détenu par Super Smash Bros. Ultimate, qui aurait vendu 5 millions de copies en une semaine, note IGN.

Selon un communiqué, Pokémon Sword et Shield détiendraient aussi le titre du meilleur lancement de l’histoire de la série japonaise, avec plus de 2 millions de ventes aux États-Unis en deux journées seulement.

Et dire que le temps des Fêtes n’est même pas encore arrivé...!