Êtes-vous gossés par les «remakes» et autres jeux vidéo remastérisés? [PODCAST]

A-t-on VRAIMENT besoin d’une version au goût du jour de Final Fantasy VII?

Combien de «remake» de jeux de la saga Zelda peut-on acheter avant de se tanner?

Bref, Êtes-vous gossés par les «remakes» et autres jeux vidéo remastérisés?

Christine Lemus, (en remplacement d’André Péloquin) en jase avec vous et Clara Lhotellier, étudiante au programme «Jeux vidéo et ludification»de la maîtrise en communication de l’UQAM, ex stagiaire chez Pèse sur start et colocataire actuelle de notre animatrice!