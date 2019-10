«À-t-on fait le tour des «Battle Royale» à la Fornite?» et le coming out geek de Valérie Roberts! [PODCAST]

Cette semaine, notre collègue Christine Lemus se joint finalement à l’équipe du podcast et c’est le bordel total.

En prime, André dévoile des extraits de son entrevue geek avec la chroniqueuse et personnalité Valérie Roberts!

Au programme:

Pour ne rien manquer...

Vous voulez vous joindre à nous? On enregistre devant public les mercredis vers 18h/18h30 sur twitch.tv/pesesurstart

Vous pouvez également nous suivre sur Qub et vous abonner à notre balado via Apple, Spotify, Stitcher, Tune In ainsi que plusieurs autres services!