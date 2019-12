Skyrim: cet internaute qui reproduit des scènes du jeu «en vrai» est la chose la plus drôle que vous verrez aujourd’hui [VIDÉO]

Oui, The Elder Scrolls V: Skyrim est un jeu merveilleux. Oui, nous y avons tous investi des centaines d’heures. Mais il faut aussi admettre que le titre de Bethesda fait parfois rire pour les mauvaises raisons.

Qui n’a jamais aperçu un personnage secondaire rester tristement pris dans un morceau de mobilier? Ou qui n’apprécie pas le pouvoir incroyable qu’est d’arriver à se fondre au paysage en s’accroupissant, tout simplement, et ce, après avoir criblé de flèches trois gardes?

Bref, le monde de Skyrim n’a pas toujours beaucoup de sens, mais, pour la plupart des amoureux du jeu, ces petits accrocs font désormais partie intégrante du paysage.

Pour notre plus grand plaisir, un internaute, du nom de JinnKid, a décidé de rendre hommage à toutes ces incontournables «mécaniques» (et autres bogues) de Skyrim en tournant une série de capsules où il reproduit «dans la vraie vie» certaines scènes cocasses du titre.

Et, en toute franchise, même si ce n’est pas la première fois qu’on voit un sketch du genre, ça se révèle une fois de plus franchement drôle.

Signe de l’efficacité des courts sketchs, ceux-ci circulent de plus en plus depuis quelques jours sur les réseaux sociaux. On comprend pourquoi!

Chose certaine, ça donne envie de revisiter les différentes auberges du jeu d’aventure pour se faire demander quatre fois de suite si on a besoin de quelque chose.

Bien joué, JinnKid!