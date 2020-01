Nintendo: une nouvelle Switch pourrait sortir en 2020, affirment des sources

Que serait une nouvelle année sans de nouvelles rumeurs? Eh bien, selon des sources du DigiTimes, Nintendo se préparerait à lancer la production d’une Switch améliorée d’ici quelques semaines.

En ce sens, le journal spécialisé souligne que la console revue serait commercialisée dès le milieu de 2020 et pourrait mettre de l’avant un châssis en magnésium, de même qu’un nouveau processeur.

On n’en saurait cependant pas plus sur l’amplitude de la «refonte» rapportée par les sources du quotidien taïwanais. Et comme toute bonne rumeur, le tout est évidemment à prendre avec un bon grain de sel.

Néanmoins, ce n’est pas la première fois que des spéculations au sujet d’une «Switch Pro», ou du moins d’une version améliorée, font surface.

L’an dernier, dans le sillon de l’annonce de la Switch Lite, certains espéraient que Nintendo revisite aussi la version phare de sa console. Ces derniers avaient toutefois dû se contenter d’une timide mise à jour de la batterie de celle-ci.

Notons que, lorsque contacté par Polygon, un porte-parole de Nintendo a soutenu que l’entreprise «n’avait rien à annoncer sur le sujet».

Et vous, que souhaiteriez-vous voir dans une Switch renouvelée?