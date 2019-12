Nintendo Switch: quels jeux devriez-vous acheter?

Vous avez une nouvelle Nintendo Switch entre les mains, et vous ne savez pas par où commencer? Pèse sur Start à la rescousse!

On a fait le tour des meilleurs jeux disponibles sur la Switch pour tous les goûts. Peu importe votre âge et votre niveau de confort en gaming, il y a un jeu pour vous!





1. Breath of the Wild

Si vous avez une Switch, vous devez absolument vous procurer le titre qui a accompagné son lancement. Avec un metascore de 97/100.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild est plus vaste et ouvert que les jeux Zelda précédents, vous permettant d'explorer à votre façon. Vous risquez de perdre plusieurs heures à faire tout sauf la quête principale!

Lisez notre critique ici.





2. Celeste

Ce platformer souvent frustrant est parfait pour ceux qui aiment un bon défi. Vous devez observer l'environnement afin de terminer chaque tableau - tout en évitant les nombreux obstacles. Celeste est aussi un jeu touchant, rempli de leçons importantes que l'on oublie trop souvent.

(À noter: ce jeu est disponible sur d'autres plateformes).

3. Kirby Star Allies

Pour les plus jeunes, il y a Kirby Star Allies qui est parfait pour jouer seul ou en gang. C'est la formule Kirby assez typique, alors si vos enfants aiment déjà ce gros bonhomme rose, ils vont adorer Kirby Star Allies.





4. Super Mario Odyssey

Petits et grands seront émerveillés par cette nouvelle aventure de Mario et sa bande. Super Mario Odyssey est un jeu rempli de bonheur et de couleur; ne passez pas à côté!



5. Untitled Goose Game

Vous avez peut-être vu des memes passer à propos de ce jeu, qui a connu un moment viral lors de sa sortie. Mais, Untitled Goose Game est bien plus qu'un meme; c'est un très bon jeu!





6. Yoshi's Crafted World

Yoshi est de retour dans une aventure qui rappelle un magasin Michael's - une bonne chose! Yoshi's Crafted World a un univers adorable, rempli de bricolage et de couleurs. Ce n'est pas le jeu avec l'histoire la plus percutante, mais on l'aime pour sa dose extra de «cute» et son gameplay si amusant.





7. Luigi's Mansion 3

Pas de panique, Luigi's Mansion 3 n'est pas un jeu d'horreur! C'est plutôt un angle humoristique sur le genre, mettant en vedette un Luigi plus peureux que jamais.

8. Pokémon Sword/Shield

Un must pour ceux qui jouent à la série depuis ses débuts. La formule est légèrement changée (améliorée, selon moi) mais on retrouve quand même ce qu'on adore des jeux Pokémon.



9. Stardew Valley

Zen, simple et magnifique, Stardew Valley charmera les fans de jeux indie. C'est aussi un titre qui se joue facilement en mode portable; ça permet de vraiment se laisser absorber par cet excellent titre.

(À noter: le jeu est également disponible sur d'autres plateformes)



10. Hollow Knight

Un vrai bijou indie, Hollow Knight vous réserve une aventure au style Metroidvania que vous allez vouloir rejouer. Magnifique design, excellente trame sonore et charmant gameplay. (À noter: le jeu est également disponible sur d'autres plateformes)