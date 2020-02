Les prochaines séries de Marvel sur Disney+ se dévoilent dans une nouvelle bande-annonce

Il n’y a pas que les fans de football qui ont été gâtés à l’occasion du Super Bowl, dimanche soir. Les amoureux de l’univers de Marvel ont aussi eu droit à quelques surprises!

Marvel Studios a ainsi profité de l’événement télévisuel pour offrir aux téléspectateurs un (trop) bref aperçu de trois de ses séries qui débarqueront, au cours des prochains mois, sur Disney+, soit Falcon and The Winter Soldier, WandaVision et Loki.

Si l’avant-goût a permis de voir, pendant quelques secondes, Tom Hiddleston, Sebastian Stan et Anthony Mackie reprendre respectivement leurs rôles de Loki, du Winter Soldier et de Falcon, c’est tout particulièrement WandaVision qui a été à l’honneur dans le clip de 30 secondes.

Et chose certaine, la série qui rassemblera la Scarlet Witch (Elizabeth Olsen) et Vision (Paul Bettany) semble aussi atypique que rafraîchissante. Bref, ça promet!

The Falcon and the Winter Soldier et WandaVision paraîtront plus tard en 2020, alors que Loki arrivera sur le service de diffusion de Disney au printemps 2021.

Notons que Marvel a aussi dévoilé, lors du Super Bowl, une énième courte bande-annonce pour Black Widow qui, de son côté, débarquera au cinéma le 1er mai prochain.

