The Mandalorian sera de retour en octobre pour une deuxième saison sur Disney+

Bonne nouvelle pour tous ceux qui sont tombés sous le charme de l’Enfant, mieux connu sous le nom de Bébé Yoda, et du reste de la série The Mandalorian: celle-ci sera de retour en octobre sur Disney+.

Si on savait déjà que l’œuvre télévisuelle bénéficierait d’une deuxième saison quelque part en 2020, on a appris ce mardi à quel moment The Mandalorian et ses nouveaux épisodes reviendront sur nos écrans.

C’est nul autre que le grand patron de Disney, Bob Iger, qui a annoncé le tout lors d’une téléconférence avec les investisseurs de l’entreprise.

Par la même occasion, Iger a précisé les dates de sortie de deux séries de Marvel, soit The Falcon and the Winter Soldier, qui paraîtra en août sur le service, et WandaVision, qui arrivera pour sa part en décembre.

Fait intéressant, le PDG de Disney a aussi annoncé qu’en date de lundi, Disney+ comptait désormais 28,6 millions d’abonnés payants, a rapporté Variety.

À titre de comparaison, 26,5 millions utilisaient le service de diffusion en date du 28 décembre dernier.

