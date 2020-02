Microsoft dévoile des specs de la Xbox Series X

De potentielles spécifications techniques de la Xbox Series X se promènent sur le web depuis quelque temps, mais Microsoft a repris le contrôle de l’information, ce matin, en dévoilant presque tout ce que l’on veut savoir sur sa nouvelle console.

C’est Phil Spencer de Xbox lui-même qui a donné des détails techniques et caractéristiques de la Xbox Series X dans un billet de blogue. Il y a beaucoup de détails, alors on vous partage les grandes lignes. Pour lire la publication complète, c’est ici.

Un point important que Spencer confirme est que la console aura un GPU de 12 téraflops – huit fois plus puissant que la Xbox One et deux fois plus que la Xbox One X.

La console est alimentée par un processeur sur mesure se basant sur les architectures Zen 2 et RDNA 2 d'AMD.

«La Xbox Series X constitue un réel bond technique en ce qui concerne la puissance graphique et de calcul via des technologies de pointe, ce qui permet une fréquence d'images plus élevée, des univers de jeux plus larges, plus sophistiqués, et une expérience plus immersive que jamais sur console», déclare Spencer.

Voici d'autres spécifications et fonctionnalités dévoilées:



«Smart Delivery»

Avec Smart Delivery, vous pouvez jouer au jeu que vous avez acheté sur la Xbox de votre choix sans l’acheter plus d’une fois. Cette fonction sera disponible pour les jeux de Microsoft, mais la compagnie l’offre également aux développeurs qui pourront l’activer.

Rétrocompatibilité

Tous les titres Xbox One, incluant les jeux Xbox 360 rétrocompatibles et même Xbox, seront jouables sur la Series X. Les accessoires Xbox One pourront aussi être utilisés sur la nouvelle génération.

«Quick Resume»

La fonction vous permettra de reprendre plusieurs jeux mis sur pause «presque instantanément», évitant de longs écrans de chargement.

DLI (Dynamic Latency Input)

Cette nouvelle fonctionnalité synchronise l’entrée de commandes avec ce qui est affiché pour des contrôles plus réactifs et précis.

HDMI 2.1

Pour éviter les retards, Microsoft aura un mode «Auto Low Latency» (ALLM), qui réglera automatiquement le mode d’affichage à son mode de latence le plus faible et un «Variable Refresh Rate» (VRR), qui synchronisera le taux de rafraîchissement du mode d'affichage au framerate du jeu.

120 FPS

«Avec un support de l’affichage allant jusqu’à 120 FPS, la Xbox Series X permet aux développeurs d’excéder un rendu standard à 60 FPS en faveur d’un réalisme toujours plus grand ou d’une action toujours plus rapide», affirme Spencer.

VRS (Variable Rate Shading)

Le VRS permettra aux développeurs d'utiliser plus efficacement la puissance de la console en priorisant des effets individuels sur des personnages ou des objets, permettant un framerate plus stable et une meilleure résolution.



Spencer termine sa publication en indiquant qu’il y aura d’autres dévoilements sur la Series X dans les mois à venir.

On attend impatiemment d'en savoir plus sur le prix de cette belle bête.

