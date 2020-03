Ghost of Tsushima sortira sur PS4 en juin

Réservez la fin de votre mois de juin, on connaît maintenant la date de sortie exacte du très attendu Ghost of Tsushima!

Après l’avoir annoncé pour la très vague période de «l’été 2020», Sucker Punch et Sony ont dévoilé, ce jeudi, dans un billet de blogue que le jeu paraîtra finalement sur PlayStation 4 le 26 juin prochain.

Le studio, qui était auparavant derrière la franchise Infamous, en a aussi profité pour révéler une nouvelle bande-annonce jetant les bases de l’histoire de Ghost of Tsushima et montrant les alliés et les ennemis que le héros Jin Sakai croisera sur son chemin.

L’aventure de samurai, qui se déroulera en plein Japon féodal pendant la première invasion mongole du pays, sera par ailleurs disponible dans une très jolie édition spéciale, accompagnée d’une panoplie d’objets qui, fort possiblement, vaudront leur pesant d’or dans quelques années.

Image courtoisie Sony

Soulignons que Ghost of Tsushima sera probablement l’un des derniers exclusifs Sony à paraître sur la PS4 avant l’entrée en scène de la PS5.

Et vu la qualité apparente du titre de Sucker Punch, ce sera tout un au revoir!

