La sortie du TurboGrafx-16 Mini repoussée en raison du coronavirus

Le COVID-19 affecte encore une fois le monde du gaming: Konami a annoncé qu’ils ne réussiront pas à livrer les TurboGrafx-16 Mini et PC Engine Mini le 19 mars, comme prévu initialement.

En ce sens, les fabricants et centres d’expéditions en Chine seraient durement affectés par l’épidémie du coronavirus COVID-19. Dans un communiqué envoyé à Polygon, Konami demande à sa clientèle d’excuser les inconvénients entraînés par le délai et tente de déterminer une nouvelle date de sortie pour la mini-console, qui est, on le rappelle, très attendue.

Celle-ci avait été annoncée lors de l'E3 2019. Konami avait à ce moment promis d'inclure plus de 57 jeux sur la console, dont des classiques comme Bonk’s Adventure et The Legendary Axe.

Les retards s’accumulent

Il faut l'admettre, l’épidémie de COVID-19 a un énorme impact sur la communauté gaming, et ce, bien plus qu’on ne le penserait.

L’annulation de la Game Developers Conference, qui a énormément affecté les petits studios indépendants, de même que l’annonce de Nintendo, le mois dernier, qu'il pourrait éventuellement y avoir une pénurie de Switch, sont quelques-unes des preuves des retombées économiques négatives du coronavirus.

