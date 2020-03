LEGO et Nintendo s'associent enfin! [VIDÉO]

Le groupe LEGO® a annoncé son partenariat avec Nintendo pour une gamme interactive 100% Super Mario. Pour plusieurs fans des deux géants ludiques, c'est un rêve qui se réalise enfin.

LEGO® Super MarioTM est une gamme qui comprend une figurine interactive LEGO® Mario, que vous avez peut-être vue circuler sur le web depuis quelques jours.

À l'aide de cette figurine, le joueur devra collecter des pièces dans différents niveaux de jeux construits en briques LEGO®.

Voici le teaser:



«Nous sommes très enthousiastes à l’idée d’amener Mario dans le monde physique à travers cette nouvelle expérience LEGO, sociale et interactive», a expliqué Julia Goldin, chef du marketing et vice-présidente exécutive du Groupe LEGO. «Grâce à cette expérience, nous allons permettre à des millions d’enfants, fans de Mario, de jouer d’une manière totalement nouvelle, dans laquelle ils pourront créer et interagir, selon leur imagination, avec leur personnage préféré. En utilisant une nouvelle technologie digitale, nous pouvons dire que LEGO Super Mario est un jeu favorisant le lien social, l’interactivité et proposant une expérience collaborative pour les enfants.»

«J’ai toujours aimé les produits LEGO et la façon dont ils aident les enfants à développer leur imagination par le jeu», a expliqué Takashi Tezuki, producteur de jeux chez Nintendo. «La nouvelle gamme créée en collaboration avec le Groupe LEGO aspire à combiner deux façons de jouer – une où l’enfant est libre de recréer le monde de Mario, et une autre où l’enfant va pouvoir jouer avec la figurine LEGO Mario dans un univers qu’il aura lui-même créé.»

La gamme LEGO® Super MarioTM sera lancée au cours de l'année 2020. On surveille ça de près, pour «l'acheter à notre nièce».

