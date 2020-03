Matrix 4 suspend son tournage en pleine pandémie

Alors que le tournage allait se poursuivre à Berlin, les producteurs du quatrième opus de Matrix ont décidé d'arrêter toutes activités suite à la propagation du Coronavirus et aux mesures de confinement adoptées en Europe et aux États-Unis. Matrix 4 est censé sortir le 21 mai 2021.

Ce n'est plus une surprise. Avec le confinement imposé dans de nombreux pays en Europe, l'heure n'est plus aux plateaux de tournage. Warner Bros. a donc décidé d'arrêter la production du quatrième volet de la saga Matrix, a-t-on appris dans la presse américaine le lundi 16 mars.

Le tournage a été lancé en février dernier à San Francisco, qui vient tout juste de passer en confinement strict ce mardi 17 mars suite à la propagation du coronavirus. L'équipe venait de rejoindre Berlin où ils se préparaient à lancer la production cette semaine avant l'escalade des mesures pour contrer la contamination du virus.

Une décision qui s'est imposée non seulement par bon sens et civisme pour préserver la santé des équipes, mais aussi en réaction aux mesures adoptées par le président Donald Trump qui a suspendu les vols avec l'Europe pour endiguer la propagation du virus. Dès lors, les producteurs exécutifs ont donc pris la décision d'arrêter complètement le tournage de Matrix 4 et ce pour une durée indéterminée en fonction de l'évolution de la pandémie. Aucune date de reprise n'a donc été avancée par la production qui se garde pour le moment d'annoncer un possible retard quant à sa sortie au cinéma prévue initialement pour 2021.

Keanu Reeves et Carrie-Anne Moss reprendront leurs rôles de Neo et Trinity tandis que Priyanka Chopra Jonas, Neil Patrick Harris (How I Met Your Mother) et Yahya Abdul-Mateen II (The Get Down, Watchmen) rejoindront l'aventure. Lana Wachowski réalisera ce quatrième opus de la saga Matrix pour la première fois seule, sans sa soeur Lilly avec qui elle avait signé les trois premiers volets de la franchise en 1999 et 2003.

Matrix 4 est la dernière grosse production de Warner Bros à arrêter toutes activités suite à la pandémie de Covid-19 et rejoint ainsi The Batman, King Richard , Les Animaux Fantastiques 3 qui ont tous également reporté leur tournage pour faire face à ce fléau.



